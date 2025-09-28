Ngày 28-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã làm rõ vụ xe biển số xanh chạy ngược chiều, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Xe biển xanh chạy ngược chiều, sang đường bất cẩn, suýt gây tai nạn

Theo vị này, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã xác minh và xác định chiếc xe biển số xanh thuộc quản lý của 1 cơ quan trên địa bàn xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Qua làm việc, 2 xe không va chạm, người điều khiển xe biển số xanh đã điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo "cấm đi ngược chiều".

"Căn cứ vào quy định của pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản để xử phạt tài xế 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe" - vị này thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 27-9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip và nội dung cho thấy chiếc xe mang biển xanh chạy ngược chiều, sang đường thiếu quan sát, suýt gây tai nạn.

Trao đổi với phóng viên, anh C.Q.L. cho biết trưa cùng ngày, anh đi du lịch trên đường Hùng Vương, đoạn qua phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, 1 xe con đi ngược chiều ở làn bên kia rồi bất ngờ rẽ phải băng qua làn xe anh C.Q.L. đang lưu thông.

Chiếc xe mang biển xanh này qua đường bất ngờ khiến anh C.Q.L. phải thắng gấp, đồ đạc trong xe văng về phía trước. Khi dừng lại hẳn, xe của anh C.Q.L. chỉ cách xe gắn biển số xanh chưa đầy 1m, suýt xảy ra tai nạn.

Bức xúc trước việc tài xế xe biển màu xanh đã không dừng lại hỏi thăm tình hình mà lái xe bỏ đi, anh C.Q.L đã gửi clip, thông tin cho cơ quan chức năng đề nghị xử lý và đăng tải vụ việc lên mạng xã hội.