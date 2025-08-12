Lập biểu đồ giải ngân vốn công

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 31-12-2025 sẽ hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch. Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho thấy tính đến ngày 31-7, các đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh đã thực hiện giải ngân hơn 7.500 tỉ đồng, đạt 36% kế hoạch. Trong tổng vốn đầu tư công năm 2025, phần lớn nguồn vốn được phân bổ cho các đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh triển khai thực hiện những dự án đầu tư, phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổng vốn đầu tư công được phân bổ cho những dự án thuộc các đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh gần 21.000 tỉ đồng (không tính dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành).

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh đã phát động chiến dịch "30 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công" trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai thực hiện đến ngày 31-8 với mục tiêu nâng tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được giải ngân đạt hơn 11.400 tỉ đồng, tương đương 55% kế hoạch vốn. Tiếp đó, UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu đến ngày 30-9, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 60% kế hoạch (tương đương hơn 12.500 tỉ đồng); đến ngày 31-10, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 65% kế hoạch (tương đương gần 13.700 tỉ đồng) và đến ngày 30-11, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh sẽ đạt 90% kế hoạch (tương đương gần 18.800 tỉ đồng).

Dự án đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Trong số các dự án được bố trí vốn để triển khai thực hiện trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành là một trong những dự án được bố trí nguồn vốn lớn nhất. Hiện nay, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh đã được bố trí nguồn vốn gần 10.900 tỉ đồng để triển khai thực hiện các dự án thành phần 1 (hơn 6.800 tỉ đồng); dự án thành phần 3 (951 tỉ đồng) và dự án thành phần 5 (hơn 3.000 tỉ đồng). Đến nay, các thủ tục chuẩn bị dự án đã cơ bản hoàn thành. UBND tỉnh Đồng Nai đã đăng ký dự án thành phần 1 vào danh mục các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ khởi công vào dịp 19-8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khẳng định tỉnh xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đây cũng là một trong những yếu tố chính để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025.