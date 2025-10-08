HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lắp điện mặt trời mái nhà phải thông báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói không có lý do để làm khó

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngành Công Thương rất mong muốn đến năm 2030 đạt 50% số hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, vì vậy không có lý do để làm khó.

Chiều ngày 8-10, tại họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công Thương giải đáp băn khoăn của người dân về lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu phải thông báo.

"Bộ Công Thương không có lý do để làm khó điện mặt trời mái nhà" - Ảnh 1.

Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, khi lắp điện mặt trời mái nhà, chỉ trừ một số ít hộ dân ở vùng núi, không thể đấu lưới vào hệ thống điện quốc gia, được sử dụng độc lập thì không phải đăng ký, thông báo.

Do vậy, đa phần khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà đều phải qua lưới điện quốc gia, trước tiên mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phục vụ sinh hoạt và là khách hàng của EVN.

Theo ông Hùng, những lúc không có điện mặt trời vẫn phải sử dụng điện của EVN, như vậy phải thông báo cơ quan quản lý là Sở Công Thương địa phương để cơ quan chức năng biết về nhu cầu sử dụng, đảm bảo đáp ứng cân bằng cung - cầu phù hợp.

Nếu người lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký mà muốn sử dụng, thì đơn vị cung cấp điện không thể đáp ứng ngay.

"Thủ tục thông báo đơn giản như chỉ gửi hồ sơ đăng ký, gồm đơn xác nhận lên cổng thông tin của 1 đơn vị duy nhất nhận tại địa phương, công ty điện lực đến lắp đặt công tơ đo đếm" - ông Hùng khẳng định.

Mục tiêu 50% hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương được giao xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà như: Tiết giảm thủ tục, khuyến khích hộ lắp đặt được vay với lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, khuyến khích được bán điện cho EVN.

Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nêu mục tiêu quan trọng đến năm 2030, 50% hộ gia đình Việt Nam lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

"Ngành Công Thương rất mong muốn phát triển điện mặt trời mái nhà và không có lý gì gây khó dễ" - Thứ trưởng Tân khẳng định.

Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương giao Cục Điện lực rà soát Nghị định 58 năm 2025 hướng dẫn Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới để đơn giản thủ tục.

"Lắp điện mặt trời mái nhà cần thông báo để ngành điện nắm bắt thông tin, công suất hệ thống của nguồn điện này, từ đó đảm bảo kế hoạch cung ứng cho hợp lý. Đây không phải là quản lý" - ông Tân chia sẻ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho rằng khi đã thông báo do ngành điện là ngành đặc thù nên có nội dung kỹ thuật. Do vậy, cần tư vấn để người dân hiểu, sử dụng kênh online, dịch vụ công trực tuyến để đăng kí.

Bộ Công Thương Tập đoàn Điện lực Việt Nam điện mặt trời lắp điện mặt trời mái nhà phải đăng kí bán điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu
