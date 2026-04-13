Lắp điện mặt trời mái nhà "tự dùng" có đấu nối từ 25-5: Không báo bị phạt thế nào?

Chính phủ ban hành Nghị định 133 năm 2026 ngày 6-4 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó quy định mức xử phạt về vi phạm phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.



Quy định về mức xử phạt lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia mà không thông báo

Nghị định nêu rõ sẽ phạt cảnh cáo với việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp nếu không thực hiện gửi: Thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo Thông báo phát triển nguồn điện theo quy định.

Nếu tái phạm cùng hành vi sau 10 ngày bị cảnh cáo sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với nguồn điện có công suất đến 20 kW; Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất lớn hơn 20 kW.

Đáng chú, Nghị định 113 cũng quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi trong việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên như: Không thực hiện gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định hoặc thực hiện lắp đặt nguồn điện khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định.

Không thực hiện điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.

Không phối hợp thực hiện theo quy định hoặc có hành vi cản trở hoạt động phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; không hướng dẫn công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện hoặc không tổ chức phối hợp nghiệm thu nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định;…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25-5-2026.