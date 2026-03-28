Những điều quan trọng người dân cần biết trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng khi bước vào mùa khô, dự báo nắng nóng kéo dài, đang khiến điện mặt trời áp mái trở thành lựa chọn của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giải pháp năng lượng này. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về việc lựa chọn hệ thống phù hợp với nhu cầu, tối ưu chi phí và đảm bảo quyền lợi thông qua các chính sách liên quan.

Chị Như Quỳnh (ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM) cho biết gia đình có hơn 60 m² mái nhà, dự định lắp đặt điện mặt trời để tiết kiệm lâu dài.

Tuy nhiên, khi tham khảo nhiều đơn vị, chị Quỳnh so sánh mức giá chênh lệch 5%-10%, cách tư vấn cũng khác nhau, khiến chị lo bị hớ giá cũng như về hiệu suất thực tế mang lại. "Chọn giá rẻ cũng lo hàng không đúng chất lượng, mà chọn giá cao thì sợ bị hớ"- chị băn khoăn.

Ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho biết điều khách hàng cần đặc biệt lưu ý về năng lực hậu mãi của đơn vị thi công.

Một hệ thống điện mặt trời không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt mà còn cần được theo dõi, bảo trì và xử lý sự cố trong suốt vòng đời vận hành.

Thủ tục thông báo không thể làm qua loa. Việc thông báo và đấu nối hệ thống điện mặt trời hòa lưới phải tuân thủ đầy đủ các quy định kỹ thuật hiện hành, trong đó có Nghị định 58/2025 về một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Thực tế, ngành điện cũng khuyến cáo hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tránh tình trạng phát ngược gây ảnh hưởng đến lưới điện. Nếu không tuân thủ đúng quy định, hệ thống có thể không được chấp nhận vận hành hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong bối cảnh thị trường còn tồn tại một số đơn vị hoạt động thiếu minh bạch, hợp đồng được xem là yếu tố quan trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nội dung hợp đồng cần thể hiện rõ chủng loại thiết bị, cam kết hiệu suất, tiến độ thi công cũng như các điều khoản bảo hành, bảo trì và trách nhiệm khi không đạt cam kết.

"Người dân không nên ký hợp đồng chung chung hoặc chỉ thỏa thuận miệng, vì đây là rủi ro lớn khi xảy ra tranh chấp" - ông Trần Văn Hợi nhấn mạnh.

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, người dân cần ưu tiên lựa chọn đơn vị lắp đặt điện mặt trời uy tín, thông qua các công trình thực tế, đồng thời so sánh báo giá dựa trên cấu hình hệ thống thay vì chỉ nhìn vào tổng chi phí.

Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng cần có thương hiệu rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành minh bạch, và đặc biệt phải quan tâm đến dịch vụ hậu mãi, bảo trì trong dài hạn.

Theo các đơn vị, những mức giá "rẻ bất thường" thường đi kèm với việc sử dụng tấm pin không rõ nguồn gốc, cắt giảm vật tư phụ hoặc thi công không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Trong khi đó, điện mặt trời là hệ thống có thời gian vận hành kéo dài từ 20-30 năm, nên việc tiết kiệm một khoản chi phí ban đầu nhưng đánh đổi bằng rủi ro dài hạn là điều không đáng.

Người dân cần hiểu hiệu quả rõ sản lượng điện mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí lắp đặt, công nghệ tấm pin và hiệu suất hệ thống.

Hiện nay, các dòng tấm pin thế hệ mới có hiệu suất đạt trên 21-23%, trong khi biến tần (inverter) đóng vai trò quyết định trong việc chuyển đổi và tối ưu điện năng.

Vì vậy, người tiêu dùng cần kiểm tra đầy đủ thông tin, bao gồm chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và chính sách bảo hành từ nhà sản xuất.

"Việc lựa chọn đơn vị lắp đặt điện mặt trời uy tín là yếu tố đầu tiên để người tiêu dùng bảo đảm quyền lợi của mình lâu dài, đừng ham rẻ" - một chuyên gia lĩnh vực điện khuyến cáo.