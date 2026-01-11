Tiếp nối thành công từ chương trình "Gọi tên cảm xúc" dành riêng cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng, TPHCM), giúp các em học sinh trải lòng, tháo gỡ những nỗi niềm trong mối quan hệ với thầy cô, cha mẹ, bạn bè, chương trình tiếp tục hành trình kết nối với chuyên đề đặc biệt dành cho phụ huynh mang tên "Phụ huynh - Bạn đồng hành cùng con", diễn ra vào sáng 11-1.

Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty Bayer Việt Nam tổ chức.

Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A trao đổi cùng phụ huynh

Với sự dẫn dắt của chuyên gia tâm lý Tô Nhi A, chương trình đi sâu giải đáp những vấn đề thiết thực mà phụ huynh thường xuyên gặp phải. Trọng tâm là giúp cha mẹ "giải mã" được tâm lý lứa tuổi, hiểu rõ nguyên nhân vì sao con cái thường có xu hướng né tránh hoặc từ chối sự can thiệp của gia đình khi gặp khó khăn.

Phụ huynh muốn đồng hành, lắng nghe con cái

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức về sức khỏe tâm thần để phụ huynh kịp thời nhận diện các dấu hiệu bất ổn ở con, chuyên gia còn hướng dẫn những kỹ năng kết nối quan trọng. Điều này giúp phá vỡ sự im lặng để con trẻ sẵn sàng mở lòng tâm sự và lắng nghe ý kiến của cha mẹ.

Đặc biệt, chương trình còn dành thời gian để hướng dẫn cách ứng xử phù hợp trước các tình huống thực tế như: Khi con có tình cảm sớm, sự thay đổi thái độ học tập trong năm cuối cấp hay những bất đồng về định hướng lối sống giữa hai thế hệ…

Chương trình không chỉ là buổi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm mà còn xây dựng sợi dây liên kết tin cậy, giúp các em học sinh có điểm tựa tinh thần

Chỉ muốn chia sẻ cùng bạn bè Qua khảo sát trên 393 phụ huynh học sinh THCS, kết quả cho thấy một thực trạng đáng suy ngẫm: Khi gặp áp lực hoặc chuyện buồn, học sinh cấp 2 có xu hướng tìm đến bạn bè để chia sẻ cao gấp hai lần so với việc tìm đến cha mẹ. Chính vì vậy, chương trình được tổ chức với mục tiêu tạo cầu nối giao tiếp, giúp cha mẹ trang bị kỹ năng lắng nghe và đồng hành mà không gây áp lực cho con.



