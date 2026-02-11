Lập web phát sóng các giải thể thao trái phép, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng

Ngày 11-2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thanh Tâm (SN 1994; ngụ phường Đại Mỗ, TP Hà Nội); Nguyễn Anh Quân (SN 1994); Nguyễn Trọng Phúc (SN 1994) và Trần Xuân Tiến (SN 1993, cùng ngụ khu chung cư cao tầng Capitaland Hoàng Thành, phường Đại Mỗ) về tội "Xâm phạm quyền liên quan" theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Hà Thanh Tâm - là một trong những đối tượng trong đường dây phát sóng giải thể thao trái phép, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hành vi phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Trước đó, ngày 3-2-2025, anh N.V.H. (SN 2005, ngụ xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) đã tố giác việc ứng dụng "GoGreat Sport" dẫn đường link đến trang web dofustream.cloud phát sóng các trận đấu Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA), trong khi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là đơn vị sở hữu độc quyền quyền phát sóng và khai thác truyền thông giải đấu này tại Việt Nam.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ khoảng tháng 9-2024, Hà Thanh Tâm nảy sinh ý định xây dựng ứng dụng cho phép người dùng xem miễn phí các giải thể thao tại Mỹ nhằm thu lợi từ quảng cáo trực tuyến. Tâm rủ Quân, Tiến, Phúc cùng tham gia.

Sau đó, nhóm này đã mua lại các trang web dofustream.com và dofustream.cloud, xây dựng ứng dụng "GoGreat Sport" trên App Store dẫn link tới các trang web này để phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, đồng thời gắn quảng cáo của Google Ads và Unity Ads để thu tiền.

Khi người xem tương tác, tiền quảng cáo được chuyển về các tài khoản ngân hàng do Quân và Tiến đứng tên, sau đó chia đều cho các đối tượng. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 12 tỉ đồng.

Ngày 3-2-2026, Công ty FPT Telecom đã có văn bản khẳng định là đơn vị sở hữu độc quyền quyền phát sóng và khai thác Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) tại Việt Nam trong giai đoạn 2025-2028, đồng thời xác nhận không có bất kỳ thỏa thuận, ủy quyền nào đối với các trang web dofustream.com và dofustream.cloud.



