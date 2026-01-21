Buôn 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, bán qua Facebook và Shopee thu lợi hàng chục tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Chung.

Ngày 21-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ khoảng 25 tấn mỹ phẩm các loại có nguồn gốc từ Trung Quốc, được tiêu thụ qua Facebook và sàn thương mại điện tử Shopee.

Hàng loạt mỹ phẩm gắn mác "hàng xách tay", "hàng nội địa", "tuồn kho công ty" - được rao bán công khai trên mạng xã hội Facebook và các sàn thương mại điện tử Shopee - với giá rẻ bất thường, thấp hơn thị trường nhiều lần.

Ít người biết rằng phía sau những gian hàng có vẻ "uy tín" này là một đường dây buôn bán mỹ phẩm giả hoạt động tinh vi, có tổ chức, với doanh thu lên đến hàng chục tỉ đồng.

Sau gần một năm theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt phá án, thu giữ khoảng 25 tấn mỹ phẩm các loại nghi là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng Lê Hữu Minh.

Hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo cơ quan điều tra, quá trình trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, sử dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để giao dịch, che giấu kho hàng, liên tục thay đổi phương thức vận chuyển. Việc bắt giữ từng đối tượng riêng lẻ không đủ cơ sở bóc gỡ toàn bộ đường dây, nên Ban chuyên án xác định phải "đánh trọn ổ", lựa chọn thời điểm phù hợp.

Giáp Tết Nguyên đán - được đánh giá là thời điểm các đối tượng đẩy mạnh giao dịch, dễ lộ sơ hở. Từ việc phát hiện một tài khoản rao bán sữa rửa mặt nhãn hiệu L'OREAL giá rẻ trên mạng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) là đầu mối tiêu thụ quan trọng. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm Chung bán ra có mã lô sai lệch, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an làm rõ đường dây nhập mỹ phẩm giả từ Trung Quốc vào Việt Nam, hình thành các kho tập kết tại Hà Nội và Ninh Bình.

Sáng 13-1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, triệu tập các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Chung; Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) và chồng là Lê Hữu Minh (33 tuổi, trú tại Hà Nội).

Các sản phẩm hóa mỹ phẩm giả được các đối tượng bán ra thị trường.

Tem chống hàng giả được các đối tượng sử dụng để dán lên các sản phẩm hàng mỹ phẩm giả nhằm lừa dối khách hàng.

Tại các kho hàng và nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 tấn mỹ phẩm các loại, cùng nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử và hàng nghìn đơn hàng chưa kịp giao cho khách.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Tuyết là đầu mối cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đối tượng trong nước. Tuyết nhập hàng từ Trung Quốc thông qua một người nước ngoài ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, sau đó bán lại với giá rất thấp, gắn mác "xách tay", "hàng nội địa" để đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Từ năm 2023 đến nay, tổng số tiền giao dịch liên quan đến Tuyết ước tính 20-30 tỉ đồng, lợi nhuận thu về nhiều tỉ đồng.

Riêng Nguyễn Văn Chung, từ giữa năm 2024 đến nay đã tiêu thụ lượng hàng có doanh thu khoảng 7-8 tỉ đồng. Chung mua mỹ phẩm với giá 27.000-30.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán trên Shopee với giá khoảng 100.000 đồng. Để tạo uy tín, Chung thuê tài khoản ảo đánh giá tích cực, dán tem chống hàng giả lên sản phẩm và sử dụng địa chỉ gửi hàng không có thật để che giấu kho chứa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giữ Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn này.