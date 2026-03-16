HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Laporta tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư, Barcelona tham vọng trở lại đỉnh châu Âu

Đông Linh (theo AS, Barcelona)

(NLĐO) - Với gần 70% số phiếu hội viên ủng hộ, Joan Laporta sẽ lãnh đạo Barcelona đến năm 2031, mở ra giai đoạn mới cho công cuộc phục hưng đội bóng Catalunya.

Cuộc bầu cử chức danh chủ tịch FC Barcelona nhiệm kỳ 2026–2031 khép lại tối 15-3 với chiến thắng cách biệt thuộc về Joan Laporta. Nhà lãnh đạo 62 tuổi giành 32.934 phiếu, tương đương 68,18%, bỏ xa đối thủ duy nhất Víctor Font (14.384 phiếu, 29,78%). Ngoài ra có 984 phiếu trắng và 177 phiếu không hợp lệ.

Laporta tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư, Barcelona mơ lên đỉnh châu Âu - Ảnh 1.

Joan Laporta mừng chiến thắng chiến dịch tranh cử

Đây là chiến thắng đậm nhất trong các kỳ bầu cử Barcelona gần ba thập niên qua, kể từ khi Josep Lluís Núñez giành hơn 76% phiếu năm 1997. Kết quả này giúp Laporta bước vào nhiệm kỳ thứ tư (2003, 2007, 2021 và 2026), qua đó trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng nhất lịch sử CLB.

Theo thống kê, có 114.504 hội viên đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó 48.480 người tham gia, đạt tỷ lệ 42,34%, thấp nhất kể từ năm 1997 nhưng vẫn phản ánh sự quan tâm đáng kể của cộng đồng "socios" - các hội viên chính thức của Barcelona vừa là người hâm mộ, vừa là "chủ sở hữu" của đội bóng theo pháp lý.

Laporta tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư, Barcelona mơ lên đỉnh châu Âu - Ảnh 2.

Joan Laporta thắng áp đảo đối thủ Victor Font

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức tại 122 điểm trên khắp Catalonia và Andorra, phần lớn đặt tại Camp Nou. Riêng khu vực Barcelona ghi nhận hơn 43.000 phiếu bầu. Việc bầu cử diễn ra giữa mùa giải — điều hiếm thấy trong lịch sử CLB — không làm suy giảm ưu thế của Laporta. 

So với năm 2021, khi ông giành 54,2% phiếu bầu, mức tín nhiệm lần này tăng mạnh, cho thấy hội viên đánh giá tích cực những thay đổi trong 5 năm qua.

TIN LIÊN QUAN

Khi Laporta trở lại nắm quyền năm 2021, Barcelona chìm sâu trong khủng hoảng tài chính với khoản nợ khổng lồ và buộc phải chia tay biểu tượng Lionel Messi. 

Sau một nhiệm kỳ, CLB đã phần nào ổn định ngân sách, kiểm soát quỹ lương và tái thiết đội hình theo hướng trẻ hóa. Những tài năng như Lamine Yamal, Pedri hay Gavi trở thành trụ cột cho tương lai, giúp đội bóng duy trì khả năng cạnh tranh tại La Liga.

Laporta tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư, Barcelona mơ lên đỉnh châu Âu - Ảnh 3.

Hai ứng viên chủ tịch Victor Font và Joan Laporta tại sân Nou Camp vừa được đại tu

Một trong những yếu tố quan trọng củng cố vị thế của Laporta là dự án cải tạo sân Camp Nou trong chương trình "Espai Barça". Công trình được kỳ vọng biến tổ hợp này thành trung tâm thể thao – giải trí hiện đại bậc nhất châu Âu, tạo nguồn thu bền vững lâu dài.

Không khí ngày bầu cử mang đậm sắc thái lễ hội. Sau chiến thắng đậm của Barcelona trước Sevilla FC, nhiều cầu thủ đội một đã trực tiếp đi bỏ phiếu và sau đó tham gia ăn mừng cùng Laporta tại sân vận động. Hình ảnh Chủ tịch tái đắc cử nhảy múa và hát cùng các học trò nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thể hiện sự đoàn kết trong nội bộ CLB.

Laporta tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư, Barcelona mơ lên đỉnh châu Âu - Ảnh 4.

Laporta cam kết đưa Barcelona trở lại thời hoàng kim

Chiến thắng năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Laporta mà còn phản ánh lựa chọn của hội viên: Ưu tiên sự ổn định và kinh nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp đầy thách thức của CLB. Barcelona vẫn là một trong số ít CLB lớn thuộc quyền sở hữu hội viên, nên mỗi kỳ bầu cử đều có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về thể thao mà còn về bản sắc và quyền tự chủ.

Laporta tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư, Barcelona mơ lên đỉnh châu Âu - Ảnh 5.

Barcelona đang dốc sức cho La Liga và Champions League

Với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031, Laporta sẽ có thêm thời gian để hoàn tất quá trình tái thiết tài chính, đưa sân Camp Nou mới vào vận hành và khôi phục vị thế của Barcelona trên đấu trường châu Âu. Thành công hay thất bại trong 5 năm tới sẽ quyết định liệu giai đoạn cầm quyền thứ tư của ông có thể sánh ngang với thời kỳ hoàng kim đầu thế kỷ XXI hay không.

Joan Laporta rời ghế chủ tịch FC Barcelona chờ tái tranh cử

Barcelona bầu cử Chủ tịch Joan laporta thắng cử Espai Barça
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo