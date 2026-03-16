Cuộc bầu cử chức danh chủ tịch FC Barcelona nhiệm kỳ 2026–2031 khép lại tối 15-3 với chiến thắng cách biệt thuộc về Joan Laporta. Nhà lãnh đạo 62 tuổi giành 32.934 phiếu, tương đương 68,18%, bỏ xa đối thủ duy nhất Víctor Font (14.384 phiếu, 29,78%). Ngoài ra có 984 phiếu trắng và 177 phiếu không hợp lệ.



Joan Laporta mừng chiến thắng chiến dịch tranh cử

Đây là chiến thắng đậm nhất trong các kỳ bầu cử Barcelona gần ba thập niên qua, kể từ khi Josep Lluís Núñez giành hơn 76% phiếu năm 1997. Kết quả này giúp Laporta bước vào nhiệm kỳ thứ tư (2003, 2007, 2021 và 2026), qua đó trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng nhất lịch sử CLB.

Theo thống kê, có 114.504 hội viên đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó 48.480 người tham gia, đạt tỷ lệ 42,34%, thấp nhất kể từ năm 1997 nhưng vẫn phản ánh sự quan tâm đáng kể của cộng đồng "socios" - các hội viên chính thức của Barcelona vừa là người hâm mộ, vừa là "chủ sở hữu" của đội bóng theo pháp lý.

Joan Laporta thắng áp đảo đối thủ Victor Font

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức tại 122 điểm trên khắp Catalonia và Andorra, phần lớn đặt tại Camp Nou. Riêng khu vực Barcelona ghi nhận hơn 43.000 phiếu bầu. Việc bầu cử diễn ra giữa mùa giải — điều hiếm thấy trong lịch sử CLB — không làm suy giảm ưu thế của Laporta.

So với năm 2021, khi ông giành 54,2% phiếu bầu, mức tín nhiệm lần này tăng mạnh, cho thấy hội viên đánh giá tích cực những thay đổi trong 5 năm qua.

Khi Laporta trở lại nắm quyền năm 2021, Barcelona chìm sâu trong khủng hoảng tài chính với khoản nợ khổng lồ và buộc phải chia tay biểu tượng Lionel Messi.

Sau một nhiệm kỳ, CLB đã phần nào ổn định ngân sách, kiểm soát quỹ lương và tái thiết đội hình theo hướng trẻ hóa. Những tài năng như Lamine Yamal, Pedri hay Gavi trở thành trụ cột cho tương lai, giúp đội bóng duy trì khả năng cạnh tranh tại La Liga.

Hai ứng viên chủ tịch Victor Font và Joan Laporta tại sân Nou Camp vừa được đại tu

Một trong những yếu tố quan trọng củng cố vị thế của Laporta là dự án cải tạo sân Camp Nou trong chương trình "Espai Barça". Công trình được kỳ vọng biến tổ hợp này thành trung tâm thể thao – giải trí hiện đại bậc nhất châu Âu, tạo nguồn thu bền vững lâu dài.

Không khí ngày bầu cử mang đậm sắc thái lễ hội. Sau chiến thắng đậm của Barcelona trước Sevilla FC, nhiều cầu thủ đội một đã trực tiếp đi bỏ phiếu và sau đó tham gia ăn mừng cùng Laporta tại sân vận động. Hình ảnh Chủ tịch tái đắc cử nhảy múa và hát cùng các học trò nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thể hiện sự đoàn kết trong nội bộ CLB.

Laporta cam kết đưa Barcelona trở lại thời hoàng kim

Chiến thắng năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Laporta mà còn phản ánh lựa chọn của hội viên: Ưu tiên sự ổn định và kinh nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp đầy thách thức của CLB. Barcelona vẫn là một trong số ít CLB lớn thuộc quyền sở hữu hội viên, nên mỗi kỳ bầu cử đều có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về thể thao mà còn về bản sắc và quyền tự chủ.

Barcelona đang dốc sức cho La Liga và Champions League

Với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031, Laporta sẽ có thêm thời gian để hoàn tất quá trình tái thiết tài chính, đưa sân Camp Nou mới vào vận hành và khôi phục vị thế của Barcelona trên đấu trường châu Âu. Thành công hay thất bại trong 5 năm tới sẽ quyết định liệu giai đoạn cầm quyền thứ tư của ông có thể sánh ngang với thời kỳ hoàng kim đầu thế kỷ XXI hay không.