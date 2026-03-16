HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Barcelona thắng "5 sao" Sevilla với hat-trick của Raphinha

Đông Linh (theo AS, Barcelona)

(NLĐO) - Cú hat-trick đẳng cấp của Raphinha giúp Barcelona thắng đội khách Sevilla với tỉ số 5-2 ở vòng 28 La Liga, tái lập khoảng cách 4 điểm với Real Madrid.

Chiến thắng của Real Madrid ở trận đấu sớm vòng 28 La Liga vô tình tạo áp lực không nhỏ cho Barcelona, đội bóng có nhiệm vụ phải giữ vững ngôi đầu ở giai đoạn tăng tốc của mùa giải. Việc bị Newcastle cầm chân tại Champions League giữa tuần qua cũng mang đến nhiều vấn đề cho "La Blaugrana" trong việc phải chia sức cho nhiều đấu trường.

Barcelona thắng "5 sao" Sevilla với hat-trick của Raphinha - Ảnh 1.

Raphinha liên tiếp ghi bàn trên chấm đá phạt 11m

Sau những phút đầu tiên thi đấu khá rời rạc của cả đôi bên, trận đấu bùng nổ ở phút thứ 8 khi Joao Cancelo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Raphinha thực hiện cú sút phạt đền kiểu Panenka đầy tinh quái, ghi bàn đầu tiên tại giải kể từ tháng 1. Chỉ ít phút sau, Barcelona tiếp tục được hưởng phạt đền khi José Ángel Carmona để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha căng ngang của Cancelo. Lần này, vẫn là Raphinha thực hiện sút căng vào góc thấp bên phải, không cho thủ môn Odysseas Vlachodimos cơ hội cản phá.

Barcelona thắng "5 sao" Sevilla với hat-trick của Raphinha - Ảnh 2.

Barcelona sớm tạo được lợi thế trước Sevilla

Sevilla chỉ phản kháng đôi chút nhờ Oso và Akor Adams, nhưng Barcelona gần như không cần tăng tốc trong nửa giờ đầu. Lucien Agoumé từng suýt ghi bàn bằng cú đánh đầu trong một pha hiếm hoi tấn công, song ngay sau đó đội chủ nhà phản công chớp nhoáng để nâng tỉ số lên 3-0 nhờ cú sút chìm quyết đoán của Dani Olmo.

TIN LIÊN QUAN

Trước khi hiệp một khép lại, Robert Lewandowski đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Trong thời gian bù giờ, Oso dứt điểm cận thành ở cột xa, mang lại chút hy vọng cho đội khách.

Barcelona thắng "5 sao" Sevilla với hat-trick của Raphinha - Ảnh 3.

Gavi trở lại sau 208 ngày, Barcelona có "viện binh" hạng nặng

Tuy nhiên, đó chỉ là sự trì hoãn ngắn ngủi. Sáu phút sau giờ nghỉ, pha đi bóng quyết đoán và đường chuyền chuẩn xác của cầu thủ vào sân thay người Fermín López giúp Raphinha hoàn tất cú hat-trick với cú sút đổi hướng qua người Nemanja Gudelj. Barcelona sau đó hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 60, Cancelo đi bóng tốc độ rồi dứt điểm qua hai chân thủ thành Vlachodimos, nâng tỉ số lên 5-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ khi quay lại khoác áo đội bóng xứ Catalunya.

Barcelona thắng "5 sao" Sevilla với hat-trick của Raphinha - Ảnh 4.

Hat-trick của Raphinha nhấn chìm đối thủ

Những phút cuối chứng kiến Barcelona chủ động giảm nhịp, dù Djibril Sow ghi bàn danh dự cho Sevilla để rút ngắn tỉ số. Dẫu vậy, đội bóng xứ Catalonia vẫn nối dài chuỗi thắng sân nhà lên 15 trận — thành tích tốt nhất kể từ năm 2019 — đồng thời kéo dài chuỗi 23 trận bất bại trên sân nhà trước Sevilla (20 thắng, 3 hòa).

Quan trọng hơn, Barcelona chủ động duy trì khoảng cách 4 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid, xem màn bắn phá Sevilla là lời cảnh báo dành cho đại diện nước Anh tại Champions League khi Newcastle đến làm khách ở Nou Camp sau vài ngày nữa. Dàn cầu thủ trụ cột được dưỡng chân, lại có sự tái xuất của tiền vệ sáng tạo Gavi sau hơn 200 ngày chấn thương, Barcelona đang có trong tay cơ hội lớn để bay cao…

Tin liên quan

Yamal lập công, Barcelona thoát hiểm tại St.James's Park

Yamal lập công, Barcelona thoát hiểm tại St.James's Park

(NLĐO) - Barcelona tránh được thất bại vỡ mặt trước Newcastle nhờ cú sút phạt đền phút bù giờ của sao trẻ Lamine Yamal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga

(NLĐO) – Đánh bại Levante 3-0 trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tìm lại mạch chiến thắng qua đó đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay đại kình địch Real Madrid.

Arda Guler lập siêu phẩm ở Bernabeu, Real Madrid đại thắng Elche

(NLĐO) - Ở trận cầu đầy ắp siêu phẩm tại sân Bernabeu, Real Madrid đè bẹp Elche với tỉ số 4-1 và rút ngắn khoảng cách với Barcelona ở cuộc đua vô địch.

Barcelona Real Madrid Raphinha vòng 28 La Liga Barcelona 5-2 Sevilla
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo