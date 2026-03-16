Barcelona thắng "5 sao" Sevilla với hat-trick của Raphinha

Chiến thắng của Real Madrid ở trận đấu sớm vòng 28 La Liga vô tình tạo áp lực không nhỏ cho Barcelona, đội bóng có nhiệm vụ phải giữ vững ngôi đầu ở giai đoạn tăng tốc của mùa giải. Việc bị Newcastle cầm chân tại Champions League giữa tuần qua cũng mang đến nhiều vấn đề cho "La Blaugrana" trong việc phải chia sức cho nhiều đấu trường.



Raphinha liên tiếp ghi bàn trên chấm đá phạt 11m

Sau những phút đầu tiên thi đấu khá rời rạc của cả đôi bên, trận đấu bùng nổ ở phút thứ 8 khi Joao Cancelo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Raphinha thực hiện cú sút phạt đền kiểu Panenka đầy tinh quái, ghi bàn đầu tiên tại giải kể từ tháng 1. Chỉ ít phút sau, Barcelona tiếp tục được hưởng phạt đền khi José Ángel Carmona để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha căng ngang của Cancelo. Lần này, vẫn là Raphinha thực hiện sút căng vào góc thấp bên phải, không cho thủ môn Odysseas Vlachodimos cơ hội cản phá.

Barcelona sớm tạo được lợi thế trước Sevilla

Sevilla chỉ phản kháng đôi chút nhờ Oso và Akor Adams, nhưng Barcelona gần như không cần tăng tốc trong nửa giờ đầu. Lucien Agoumé từng suýt ghi bàn bằng cú đánh đầu trong một pha hiếm hoi tấn công, song ngay sau đó đội chủ nhà phản công chớp nhoáng để nâng tỉ số lên 3-0 nhờ cú sút chìm quyết đoán của Dani Olmo.

Trước khi hiệp một khép lại, Robert Lewandowski đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Trong thời gian bù giờ, Oso dứt điểm cận thành ở cột xa, mang lại chút hy vọng cho đội khách.

Gavi trở lại sau 208 ngày, Barcelona có "viện binh" hạng nặng

Tuy nhiên, đó chỉ là sự trì hoãn ngắn ngủi. Sáu phút sau giờ nghỉ, pha đi bóng quyết đoán và đường chuyền chuẩn xác của cầu thủ vào sân thay người Fermín López giúp Raphinha hoàn tất cú hat-trick với cú sút đổi hướng qua người Nemanja Gudelj. Barcelona sau đó hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 60, Cancelo đi bóng tốc độ rồi dứt điểm qua hai chân thủ thành Vlachodimos, nâng tỉ số lên 5-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ khi quay lại khoác áo đội bóng xứ Catalunya.

Hat-trick của Raphinha nhấn chìm đối thủ

Những phút cuối chứng kiến Barcelona chủ động giảm nhịp, dù Djibril Sow ghi bàn danh dự cho Sevilla để rút ngắn tỉ số. Dẫu vậy, đội bóng xứ Catalonia vẫn nối dài chuỗi thắng sân nhà lên 15 trận — thành tích tốt nhất kể từ năm 2019 — đồng thời kéo dài chuỗi 23 trận bất bại trên sân nhà trước Sevilla (20 thắng, 3 hòa).

Quan trọng hơn, Barcelona chủ động duy trì khoảng cách 4 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid, xem màn bắn phá Sevilla là lời cảnh báo dành cho đại diện nước Anh tại Champions League khi Newcastle đến làm khách ở Nou Camp sau vài ngày nữa. Dàn cầu thủ trụ cột được dưỡng chân, lại có sự tái xuất của tiền vệ sáng tạo Gavi sau hơn 200 ngày chấn thương, Barcelona đang có trong tay cơ hội lớn để bay cao…