Thể thao

Lật đổ ngoạn mục tại giải điền kinh quốc gia

Đào Tùng

Vô số kết quả bất ngờ đã xảy ra chỉ trong 2 ngày tranh tài đầu tiên của Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 - đang diễn ra tại Đà Nẵng

Hàng loạt cuộc lật đổ ngoạn mục khiến đường chạy Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 thực sự nổi sóng. Những màn so tài hướng đến các cuộc tuyển chọn lực lượng tham dự SEA Games 33 của điền kinh Việt Nam sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Xứng danh "Nữ hoàng tốc độ"

Từng giành chiến thắng cao nhất ở nội dung 100 m nữ tại giải toàn quốc 2024, Hà Thị Thu (TP HCM) dù vậy lại không được xem là ứng viên nặng ký của cuộc đua năm nay.

Hai ngôi sao Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh), Lê Tú Chinh (Cà Mau) cùng nhau trở lại trong khi nhiều gương mặt trẻ tài năng khác như Hoàng Dư Ý (Quân đội), Kha Thanh Trúc (Nghệ An), Phùng Thị Huệ (Hà Nội)… sẵn sàng bước lên vị trí cao nhất. Việc này khiến nhà đương kim vô địch quốc gia có phần cảm thấy thất thế.

Chỉ xếp thứ 7/8 chân chạy tốt nhất vòng loại, thành tích của Hà Thị Thu ở bán kết được cải thiện đáng kể. VĐV sở trường các cự ly tiếp sức này đã thực sự bùng nổ ở chung kết. Thông số 11 giây 68 giúp cô gái quê Yên Bái hiện khoác áo TP HCM lần thứ nhì trở thành người chạy nhanh nhất Việt Nam.

Không tin bản thân đánh bại những ngôi sao thực thụ của đường chạy tốc độ nữ như Nhi Yến, Dư Ý, Phùng Thị Huệ và cả người đồng đội cũ Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu mừng đến rơi nước mắt. Cô cho thấy chiến thắng mùa trước không phải ăn may và khẳng định vị thế trong làng chạy Việt Nam với danh hiệu vô địch năm thứ hai liên tiếp.

"Năm ngoái, các VĐV mạnh không tham dự nên tôi giành huy chương vàng. Lần này, giải quy tụ toàn bộ chân chạy hàng đầu, thật khó tin khi tôi lại giành chiến thắng. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của tôi và sự động viên của nhiều người" - Hà Thị Thu bày tỏ.

Lật đổ ngoạn mục tại giải điền kinh quốc gia - Ảnh 1.

Hà Thị Thu (581) vượt qua Trần Thị Nhi Yến để về đích trước tiên cự ly 100 m nữ (Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)

Bùng nổ đường chạy nam

Nếu cuộc đua tài ở cự ly 100 m nữ thực sự hấp dẫn thì đường đua 100 m nam cũng kịch tính không kém. Gương mặt trẻ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) đã đánh bại cả kỷ lục gia Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) để giành huy chương vàng với thành tích 10 giây 58. Rất nhiều người ngạc nhiên vì gương mặt mới toanh này.

Cũng không được dư luận chú ý nhiều nhưng Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) lại tạo được dấu ấn đáng kể. Trên đường chạy 400 m nam, chàng trai sinh năm 2005 này cán đích với thời gian 45 giây 59, giành huy chương vàng. Anh còn xô đổ kỷ lục 45 giây 99 do Quách Công Lịch nắm giữ kể từ năm 2015.

Bốn tháng trước, tại Cúp Tốc độ TP HCM, Tạ Ngọc Tưởng từng khiến giới chuyên môn phải bất ngờ khi đánh bại tuyển thủ kỳ cựu Trần Đình Sơn. Ở thời điểm đó, chàng trai tuổi 20 bóng gió chia sẻ việc phấn đấu chạm tay đến kỷ lục quốc gia nhưng không ai nghĩ mọi thứ đã trở thành hiện thực với anh sớm hơn dự kiến. Không nghi ngờ gì nữa, khi dàn sao tên tuổi một thời như Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng và kể cả Trần Đình Sơn có dấu hiệu chững lại, Tạ Ngọc Tưởng sẽ được trao gửi niềm tin để trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) giành 2 HCV cự ly 3.000 m vượt chướng ngại và 5.000 m nam, sẽ là một trong những nhân tố nổi bật của giải năm nay. Trong khi đó, Phan Thanh Bình (TP HCM) giành HCV nội dung đẩy tạ nam với thành tích 15,24 m. Ngôi vô địch thứ 8 của VĐV này tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc và Giải Vô địch quốc gia từ năm 2018 đến nay cho thấy anh chưa có đối thủ xứng tầm.

Giải còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14-8. Đây là dịp tổng rà soát lực lượng, tạo cơ hội đánh giá công tác chuẩn bị của điền kinh Việt Nam, hướng tới SEA Games 33. 


