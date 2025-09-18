HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lật lại vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu cán bộ bị khởi tố

DUY NHÂN

(NLĐO)- Ngoài các cựu phóng viên vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nhiều cựu cán bộ ở Phú Quốc đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Nam (SN 1977, ngụ TP Hà Nội) và Lê Nam Trung (SN 1976, ngụ TP Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Tiến Phong (SN 1986, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Riêng Trần Tam Điệp (SN 1984, ngụ TP Hà Nội) đã bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã.

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 1.

Bị can Lê Nam Trung (ảnh trên) và Vũ Văn Nam tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, biết nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc nên nhóm phóng viên gồm Điệp, Nam, Trung và Phong đã có hành vi đe dọa để cưỡng đoạt nhiều lần với số tiền hàng tỉ đồng.

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng Công ty LHĐ Lê Minh Điệp, Lĩnh và Hùng bị khởi tố, bắt giam vào ngày 19-4-2024

Liên quan đến vụ lập dự án ma, phân lô bán nền nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên đến hàng trăm tỉ đồng của nhóm đối tượng Công ty LHĐ tại Phú Quốc, ngày 19-4-2024, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991) và Đặng Văn Hùng (SN 1981) - cùng ngụ Phú Quốc - để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 3.

Bị can Du Việt Thanh bị bắt vào ngày 27-4 về hành vi nhận hối lộ

Bước đầu xác định vào tháng 11-2021, hai anh em ruột Lĩnh và Hùng cùng với Minh Điệp (em vợ Lĩnh) mở Công ty LHĐ với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2021 đến năm 2022, Minh Điệp với mác là Giám đốc Công ty LHĐ đã cùng với Lĩnh, Hùng đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại Phú Quốc và lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 4.

Bị can Trần Văn Việt khai nhận hành vi nhận hối lộ 2 tỉ đồng và 2 cây tùng La Hán

Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, kéo điện... trái phép trên các thửa đất, rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, đặt tên các dự án là: Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn.

Từ các dự án tự vẽ ra, các đối tượng giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng bằng hình thức lập vi bằng mua bán tại các văn phòng thừa phát lại ở Phú Quốc để thu lợi bất chính.

Thời điểm các đối tượng phân lô bán nền cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là đất trồng cây lâu năm), còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là đất suối, đất rừng đặc dụng do nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 5.

Công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Nguyên ngày 30-5-2024

Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân hàng ngàn lô đất bán cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 27-4-2024, công an bắt khẩn cấp ông Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn - để điều tra hành vi "Nhận hối lộ" từ các đối tượng của Công ty LHĐ.

Bước đầu điều tra xác định thời điểm còn đương chức Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, ông Thanh đã nhận hối lộ 1 ô tô Mercedes GLC 300 và tiền mặt trị giá hơn 5 tỉ đồng của các đối tượng trong Công ty LHĐ để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền, đất rừng, đất nhà nước quản lý.

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 6.

Một trong những "dự án ma" do các đối tượng Công ty LHĐ phân lô bán nền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Sau khi ông Thanh bị bắt, ngày 2-5-2024, ông Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, công chức địa chính xã Cửa Dương) đã đến Công an TP Phú Quốc đầu thú, khai nhận việc đã nhận tiền hối lộ 50 triệu đồng của nhóm đối tượng này để làm ngơ, bỏ qua các vi phạm của họ.

Đến ngày 8-5-2024, Hoàng Minh Tuấn (39 tuổi, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn); Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài, xã Cửa Dương) và Ngô Thanh Tân (47 tuổi, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm, xã Cửa Dương) cùng đến Công an TP Phú Quốc đầu thú và giao nộp số tiền nhận hối lộ của nhóm đối tượng Công ty LHĐ.

Theo đó, Tuấn khai nhận hối lộ 95 triệu đồng; Anh nhận 30 triệu đồng và Tân nhận 50 triệu đồng.

Chi tiết vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu phóng viên bị khởi tố - Ảnh 7.

Công an bắt giam Tăng Tấn Đạt vì lừa đảo chiếm đoạt của nhóm đối tượng Công ty LHD 15 tỉ đồng

Ngày 15-5-2024, tới lượt ông Trần Văn Việt - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương - ra đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ 2 tỉ đồng và 2 cây tùng La Hán trị giá 500 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm, làm ngơ cho nhóm đối tượng Công ty LHĐ phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn. Thời điểm nhận hối lộ từ năm 2021 đến 2022.

Đến ngày 30-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với VKSND cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967; ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Nguyên là một "đại gia" có tiếng trong giới kinh doanh gỗ, được xác định là đồng phạm của nhóm đối tượng Công ty LHĐ.

Ngày 26-6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Tấn Đạt (40 tuổi; ngụ tại Phú Quốc) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, tin lời Đạt nói có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Phú Quốc, có thể giúp các đối tượng Công ty LHĐ không bị kiểm tra, xử lý các dự án phân lô trái phép, từ năm 2021-2022, Điệp và Lĩnh đã chuyển tổng cộng số tiền hơn 15 tỉ đồng cho Đạt.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục được điều tra mở rộng.

    Thông báo