Lật tẩy hoạt động mờ ám của gã đàn ông trong căn nhà cho thuê ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lật tẩy hoạt động mờ ám của gã đàn ông trong căn nhà cho thuê ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Công an phát hiện bên trong căn nhà thuê của Nguyện tàng trữ 339 kg pháo hoa trái phép và 2 gói ma tuý

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nguyện (55 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ pháo hoa nổ trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lật tẩy sự mờ ám của gã đàn ông ở Đồng Nai tàng trữ pháo hoa và ma túy - Ảnh 1.

Nguyện cùng tang vật bị phát hiện

Từ nguồn tin trinh sát, công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong căn nhà thuê ở ấp Hưng Long. Vào khuya ngày 21-10, Công an xã Hưng Thịnh đã bắt quả tang Nguyện đang tàng trữ 242 hộp pháo hoa trái phép các loại có trọng lượng 339 kg.

Trong phòng ngủ của Nguyện, công an còn thu giữ 2 gói ma tuý. Qua đấu tranh, Nguyện khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) sau đó mang về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời; còn 2 gói ma túy để sử dụng dần.

Tin liên quan

Chế tạo pháo, học sinh lớp 6 bị pháo nổ nát bàn tay

Chế tạo pháo, học sinh lớp 6 bị pháo nổ nát bàn tay

(NLĐO)- Trong lúc đang chế tạo pháo thì quả pháo phát nổ khiến một học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa bị thương nặng vùng mặt, ngực, nát bàn tay trái

Gần 30 người bị thương do pháo nổ dịp Tết ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Trong dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 27 trường hợp bị thương do pháo nổ, nhiều người bị mất ngón tay.

Hàng chục trường hợp nhập viện liên quan tới pháo nổ

(NLĐO)- Theo thống kê trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, tại Thanh Hóa có 27 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa phải nhập viện, tăng 50% so với cùng kỳ

tàng trữ trái phép tỉnh đồng nai Cơ quan Cảnh sát ma tuý chất ma túy công an tỉnh đồng nai bắn pháo hoa trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo