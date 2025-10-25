Lật tẩy hoạt động mờ ám của gã đàn ông trong căn nhà cho thuê ở Đồng Nai

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nguyện (55 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ pháo hoa nổ trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyện cùng tang vật bị phát hiện

Từ nguồn tin trinh sát, công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong căn nhà thuê ở ấp Hưng Long. Vào khuya ngày 21-10, Công an xã Hưng Thịnh đã bắt quả tang Nguyện đang tàng trữ 242 hộp pháo hoa trái phép các loại có trọng lượng 339 kg.

Trong phòng ngủ của Nguyện, công an còn thu giữ 2 gói ma tuý. Qua đấu tranh, Nguyện khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) sau đó mang về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời; còn 2 gói ma túy để sử dụng dần.