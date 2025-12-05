HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Lật tẩy" thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia khiến hàng ngàn người "sập bẫy"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã đưa ra nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ, lôi kéo người Việt qua Campuchia tham gia đường dây lừa đảo.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Mai Văn Tới (SN 2001; ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng ngàn người trên phạm vi cả nước, với số tiền mà ổ nhóm này chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Thủ đoạn lôi kéo người Việt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh 1.
Thủ đoạn lôi kéo người Việt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh 2.

Mai Văn Tới (ảnh trái) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để triệt xóa đường dây này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh triệt phá. Bước đầu, công an xác định có 70 người Việt Nam bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc.

Thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Trong chuyên án này, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo với quy trình 4 bước, gồm: bước 1: "bắt khách", nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, trò chuyện, tư vấn, dụ dỗ khách tham gia đầu tư vào sàn.

Thủ đoạn lôi kéo người Việt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bước 2: "nuôi khách", tư vấn, dụ dỗ khách tham gia vào sàn đầu tư trên sàn tiền ảo nhị phân và để cho khách thắng liên tục, rút được tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin.

Bước 3: "khách vào tiền", đưa khách vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo các đối tượng sử dụng "chim mồi" để dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn.

Bước 4: "giết khách", khi khách vào tiền với giá trị lớn thì đưa ra các lý do khác nhau như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của khách.

Bước đầu điều tra, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Chỉ tính chưa đầy 1 tháng (từ ngày 23-6-2025 đến ngày 18-7-2025), các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng. Lực lượng công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bắt giữ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bằng các trang web đánh bạc

Bắt giữ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bằng các trang web đánh bạc

(NLĐO) – Nhóm đối tượng từng hoạt động tại Lào, Campuchia, Philippines,…sau đó về Đà Nẵng để lập tổ chức lừa đảo qua mạng thì bị công an bắt.

Điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của nữ quái Bí Đỏ

(NLĐO) - Một phụ nữ tên Bí Đỏ đã điều hành đường dây lừa đảo xuyên Việt với chiêu bài đánh vào lòng tham của nhiều "quý bà" Việt muốn tìm bạn trai ngoại quốc.

Di lý băng lừa đảo xuyên quốc gia về TP HCM

(NLĐO) - Sau khi đồng bọn gọi điện dọa một phụ nữ dính đến đường dây tiêu cực lớn và yêu cầu chuyển tiền, 2 thanh niên đã ra ngân hàng rút sạch tiền lừa đảo rồi đưa người thân cất giữ.

chiếm đoạt tài sản đường dây lừa đảo Công an Thanh Hóa lừa đảo xuyên quốc gia lôi kéo người dân
