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Thời sự

Lật thuyền trên sông Sêrêpốk, 2 vợ chồng tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc chèo thuyền đi thăm lưới đánh bắt cá trên sông Sêrêpốk, 2 vợ chồng ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk không may gặp nạn, tử vong thương tâm.

Sáng 11-6, lãnh đạo xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 2 vợ chồng tử vong.

Lật thuyền trên sông Sêrêpốk, 2 vợ chồng tử vong - Ảnh 1.

Chiếc thuyền đánh cá bị lật trên sông Sêrêpốk khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Y.M.B. (SN 1963, ngụ buôn Trí, xã Buôn Đôn) cùng vợ là bà H.Q.H. (SN 1963) chèo thuyền đi thăm lưới đánh bắt cá trên sông Sêrêpốk.

Khi đến khu vực gần Khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn, chiếc thuyền của hai vợ chồng không may bị cuốn vào vùng nước xoáy, dẫn đến lật thuyền.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã hô hoán, tổ chức ứng cứu và báo cho chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, khu vực xảy ra tai nạn nước sâu và cách xa bờ nên khi tiếp cận được hiện trường, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

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