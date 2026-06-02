HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Trong lúc vui chơi chèo thuyền và tắm sông trên sông Ngàn Phố, 4 người trong một gia đình không may bị chết đuối.

Tối 2-6, lãnh đạo xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố khiến 4 người trong gia đình tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào chiều 2-6, chị Phạm Thị N. (SN 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. 

Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Tin liên quan

2 vụ đuối nước làm 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

2 vụ đuối nước làm 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(NLĐO) - Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em sau 2 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong.

4 đám tang trong 1 thôn sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ

TPO - Thôn Yên Phú (xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) trong một ngày phải tổ chức liên tiếp đám tang cho các học sinh gặp nạn trên sông Lô.

Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân 5 trẻ em tử vong là do quá trình tắm sông, di chuyển ra khu vực giữa dòng, đuối nước.

chính quyền địa phương hiện trường vụ việc trẻ em tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo