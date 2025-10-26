Lật xe đầu kéo, dầu chảy tràn ra đường, tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lật xe đầu kéo, dầu chảy tràn ra đường, tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã giải cứu một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị lật, dầu chảy tràn ra đường.

Ngày 26-10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh này vừa giải cứu một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị lật.

Tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong cabin khi xe đầu kéo bị lật - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế xe đầu kéo bị thương nặng mắc kẹt trong cabin. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 25-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về vụ tai nạn lật xe đầu kéo tại Km05 Tỉnh lộ 136, bản Cắng Đắng, phường Tân Phong nên đã huy động lực lượng tới hiện trường. 

Tại hiện trường, xe đầu kéo BKS 21H-014.xx và rơ-moóc 21R-005.xx bị lật nghiêng, hàng hóa, dầu trên xe đổ tràn ra mặt đường. Phần cabin xe đã biến dạng hoàn toàn do va chạm mạnh vào cổng nhà dân bên đường. Tài xế H.V.T. (SN 1994), bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.

Khi tiếp cận vị trí mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trấn an, động viên, duy trì cho nạn nhân tỉnh táo trong suốt quá trình giải cứu, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ lực lượng y tế tiêm giảm đau cho nạn nhân. 

Lực lượng chức năng sử dụng dây tời, chống thủy lực để cố định vị trí đầu xe và giảm thiểu tối đa áp lực đè lên người nạn nhân. Sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, thiết bị phá dỡ cầm tay phá dỡ phần cabin và cắt phần vô-lăng xe và các cấu kiện xung quanh để đưa nạn nhân ra ngoài. 

Đến 0 giờ 43 phút ngày 26-10, nạn nhân được đưa ra vị trí an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế.

Được biết, trong quá trình triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã bố trí 1 xe chữa cháy sẵn sàng các phương tiện, thiết bị, chất chữa cháy túc trực để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình giải cứu nạn nhân.

Tin liên quan

Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế mắc kẹt trong cabin

Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế mắc kẹt trong cabin

(NLĐO) - Xe tải tông vào đuôi xe cùng chiều trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến tài xế bị kẹt trong cabin

Phá ca-bin giải cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô trên cao tốc

(NLĐO)- Đang lưu thông trên cao tốc qua Thanh Hóa, xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe khách khiến tài xế mắc kẹt, cảnh sát phải phá ca-bin cứu nạn nhân.

Điều động 20 cảnh sát trong vụ 2 tài xế mắc kẹt trong cabin ở TP HCM

(NLĐO) - Hai ô tô tải đang di chuyển trên đường thì va chạm với nhau khiến 2 tài xế bị mắc kẹt.

lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ Tỉnh Lai Châu phòng cảnh sát xe chữa cháy xe đầu kéo tài xế mắc kẹt Xe đầu kéo lật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo