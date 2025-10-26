Lật xe đầu kéo, dầu chảy tràn ra đường, tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin

Ngày 26-10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh này vừa giải cứu một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị lật.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế xe đầu kéo bị thương nặng mắc kẹt trong cabin. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 25-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về vụ tai nạn lật xe đầu kéo tại Km05 Tỉnh lộ 136, bản Cắng Đắng, phường Tân Phong nên đã huy động lực lượng tới hiện trường.

Tại hiện trường, xe đầu kéo BKS 21H-014.xx và rơ-moóc 21R-005.xx bị lật nghiêng, hàng hóa, dầu trên xe đổ tràn ra mặt đường. Phần cabin xe đã biến dạng hoàn toàn do va chạm mạnh vào cổng nhà dân bên đường. Tài xế H.V.T. (SN 1994), bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.

Khi tiếp cận vị trí mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trấn an, động viên, duy trì cho nạn nhân tỉnh táo trong suốt quá trình giải cứu, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ lực lượng y tế tiêm giảm đau cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng sử dụng dây tời, chống thủy lực để cố định vị trí đầu xe và giảm thiểu tối đa áp lực đè lên người nạn nhân. Sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, thiết bị phá dỡ cầm tay phá dỡ phần cabin và cắt phần vô-lăng xe và các cấu kiện xung quanh để đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến 0 giờ 43 phút ngày 26-10, nạn nhân được đưa ra vị trí an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế.

Được biết, trong quá trình triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã bố trí 1 xe chữa cháy sẵn sàng các phương tiện, thiết bị, chất chữa cháy túc trực để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình giải cứu nạn nhân.