HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế mắc kẹt trong cabin

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Xe tải tông vào đuôi xe cùng chiều trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến tài xế bị kẹt trong cabin

Sáng 15-9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. 

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 89H-024.83 lưu thông hướng Bắc - Nam trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khi qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng thì tông vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. 

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến tài xế mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: DT

Sau cú tông, tài xế xe 89H-024.83 bị thương, mắc kẹt trong cabin. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường. 

Các xe lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Bắc - Nam được điều tiết ra khỏi tuyến cao tốc tại nút giao Chợ Lầu. Chiều ngược lại được điều tiết ra khỏi tuyến cao tốc tại nút giao Quốc lộ 28B để đảm bảo công tác cứu hộ, xử lý hiện trường. 

Xe cứu thương đã đến hiện trường giải cứu tài xế mắc kẹt ra khỏi cabin trong tình trạng bị thương ở chân. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để chữa trị.

Tin liên quan

Sơn Hải xin cắm bảng “bảo hành 10 năm” trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn

Sơn Hải xin cắm bảng “bảo hành 10 năm” trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn

(NLĐO) - Để khẳng định chất lượng công trình, Tập đoàn Sơn Hải đề nghị dựng bảng bảo hành 10 năm trên 27 km tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều người bị thương

(NLĐO) - Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 11 hành khách và tài xế mắc kẹt, được lực lượng cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ ứng cứu.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết: Tồn đọng nhiều hạng mục

(NLĐO) - Dù tuyến chính đã khai thác nhưng nhiều hạng mục của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết vẫn còn tồn đọng

cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết tai nạn giao thông Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo