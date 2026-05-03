Thời sự

Lật xe tải trên đèo Violak, 2 người chết, 1 người bị thương nặng

T.Trực

(NLĐO) – Xe tải lưu thông qua đèo Violak (tỉnh Quảng Ngãi), bất ngờ bị lật khiến 2 người tử vong, 1 bị thương.

Ngày 3-5, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực đèo Violak.

Lật xe tải trên đèo Violak, 2 người chết, 1 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 2-5, lực lượng chức năng nhận tin báo từ người dân về vụ lật xe tải tại Km58+700 trên Quốc lộ 24, đoạn qua khu vực chân đèo Violak.

Tại hiện trường, xe ô tô tải BKS: 47H-010.39 bị lật nghiêng bên đường. 

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người. Hậu quả, ông Lê Đình Thọ (46 tuổi, ở thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa rõ nhân thân) tử vong tại chỗ.

Lật xe tải trên đèo Violak, 2 người chết, 1 người bị thương nặng - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng

Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng nghiệp vụ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Xe đầu kéo lật trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc

Xe đầu kéo lật trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc

(NLĐO) - Xe đầu kéo mất thắng gặp nạn trên đèo Măng Đen đã khiến nhiều phương tiện kẹt cứng trong thời gian chờ cứu hộ.

Quảng Ngãi đề xuất Trung ương hỗ trợ 2.350 tỉ nâng cấp Quốc lộ 24

(NLĐO) – Hiện 57 km trên tuyến Quốc lộ 24 nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum (cũ) rất hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Kon Tum: Đường nứt toác, Quốc lộ 24 tê liệt

(NLĐO) – Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị ách tắc. Đặc biệt tại Quốc lộ 24 với vết nứt chạy dài, rộng toác.

