Thời sự

Xe đầu kéo lật trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Xe đầu kéo mất thắng gặp nạn trên đèo Măng Đen đã khiến nhiều phương tiện kẹt cứng trong thời gian chờ cứu hộ.

Chiều 15-11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau nhiều giờ kẹt xe tại khu vực đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 vì tai nạn giao thông, hiện các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường.

Xe đầu kéo gặp nạn trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc - Ảnh 1.

Xe đầu kéo mất thắng gặp tai nạn trên đèo Măng Đen

Trước đó vào đêm 14-11, tài xế Trần Xuân Ba (SN 1974, trú xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe đầu kéo BKS 76H-001.54 kéo theo rơ-moóc BKS 76R-002.34 lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng xã Măng Đen về phường Kon Tum.

Khi đến Km123, Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Măng Đen thì bất ngờ mất lái, tự lật về phía ta-luy âm khiến tài xế Trần Xuân Ba bị thương nhẹ, phương tiện hư hỏng.

Đến sáng 15-11, đơn vị cứu hộ đã đưa máy cẩu trọng tải lớn đến cứu hộ xe gặp nạn. Điều này khiến nhiều phương tiện bị kẹt cứng, xếp thành hàng dài tại khu vực đèo Măng Đen.

Xe đầu kéo gặp nạn trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc - Ảnh 2.

Trong thời gian xe gặp nạn được cứu hộ, giao thông qua Quốc lộ 24 bị ách tắc

Xe đầu kéo gặp nạn trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc - Ảnh 3.

Hàng dài phương tiện xếp hàng chờ trên đèo Măng Đen

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng điều tiết giao thông.



