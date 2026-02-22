HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Lẩu mực Đại Lãnh níu chân khách gần xa

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Giản dị, mộc mạc nhưng đậm đà vị biển, lẩu mực Đại Lãnh đã trở thành đặc sản níu chân khách gần xa khi đến với xứ trầm hương Khánh Hòa

Nhắc đến ẩm thực biển của Khánh Hòa, nhiều người nghĩ ngay đến tôm hùm, cá mú hay những món hải sản nướng thơm lừng. Thế nhưng, với những ai từng ghé vùng biển Đại Lãnh, lẩu mực mới chính là món ăn để lại dư vị sâu đậm và khó quên nhất. Giản dị, mộc mạc nhưng đậm đà vị biển, lẩu mực Đại Lãnh đã trở thành đặc sản níu chân khách gần xa.

Nằm giữa đèo Cả và đèo Cổ Mã, vùng biển Đại Lãnh không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình mà còn được biết đến nhờ nguồn hải sản tươi ngon quanh năm. Điều làm nên linh hồn của món lẩu chính là mực tươi roi rói vừa được ngư dân câu lên trong ngày. 

Mực Đại Lãnh thân dày, trắng trong, khi cắt khoanh vẫn giữ được độ giòn nhẹ và vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần nhúng vào nồi lẩu sôi vài phút cho vừa chín tới, từng miếng mực đã đủ khiến thực khách xuýt xoa bởi độ giòn dai hấp dẫn.

Lẩu mực Đại Lãnh – Tinh hoa vị biển nơi cực Đông Khánh Hòa - Ảnh 1.

Mực vừa được đưa từ thuyền vào bờ, thân còn trắng trong, thịt dày và giữ nguyên độ ngọt tự nhiên. Mực chỉ cần chín tới là có thể thưởng thức, giữ được độ giòn sần sật khi ăn

Lẩu mực Đại Lãnh – Tinh hoa vị biển nơi cực Đông Khánh Hòa - Ảnh 2.

Một nồi lẩu mực Đại Lãnh thơm ngon

Nước lẩu được ninh từ xương heo hoặc xương cá biển, kết hợp cùng cà chua, thơm (dứa), chút gừng tươi và sa tế vừa phải. Vị ngọt thanh tự nhiên hòa cùng chút chua nhẹ, cay dịu tạo nên tầng hương vị cân bằng, không quá nồng để lấn át độ tươi của mực. 

Người dân nơi đây hầu như không dùng gói gia vị công nghiệp; chính độ ngọt từ mực và nước hầm xương đã đủ làm nên một nồi lẩu đậm đà, tròn vị.

Lẩu mực Đại Lãnh – Tinh hoa vị biển nơi cực Đông Khánh Hòa - Ảnh 3.

Món ngon đơn giản nhưng mặn mòi xứ biển Đại Lãnh

Thưởng thức lẩu mực giữa không gian gió biển lồng lộng là một trải nghiệm khó quên. Ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, gắp từng con mực vừa chín chấm cùng nước mắm ớt cay nồng, ăn kèm bún tươi và các loại rau như cải xanh, rau muống, bạc hà… thực khách như cảm nhận trọn vẹn vị biển trong từng hơi thở.

Lẩu mực Đại Lãnh – Tinh hoa vị biển nơi cực Đông Khánh Hòa - Ảnh 4.

Lẩu mực Đại Lãnh được sử dụng nguyên liệu mực cơm, mực ống, mực lá tùy vào ngư dân đánh bắt được nhưng điều tạo nên thương hiệu chính là mực phải tươi sống

Từ cửa hầm xuyên đèo Cổ Mã đi chưa đầy 15 km, du khách đã có thể bắt gặp hàng chục quán lẩu mực ven biển đông khách. 

Dù ngày nay món ăn này đã xuất hiện trong nhiều nhà hàng hải sản lớn, nhưng với người sành ăn, ngon nhất vẫn là thưởng thức ngay tại Đại Lãnh – nơi mực vừa rời thuyền, còn nguyên vị mặn mòi của biển.

Không cầu kỳ, không phô trương, lẩu mực Đại Lãnh chinh phục thực khách bằng sự chân thật của nguyên liệu và cách nấu giữ trọn bản sắc địa phương. 

Có lẽ vì thế, rời Khánh Hòa, nhiều người vẫn nhớ mãi nồi lẩu mực nóng hổi – biểu tượng ẩm thực bình dị mà đầy tự hào nơi cực Đông đất liền Tổ quốc.

Một nồi lẩu mực Đại Lãnh nghi ngút ngói

Lẩu mực Đại Lãnh ngày nay đã được những người con xứ Trầm đưa đi khắp các vùng miền như Nha Trang, Đà Lạt... để giới thiệu cho du khách.

Lẩu mực Đại Lãnh – Tinh hoa vị biển nơi cực Đông Khánh Hòa - Ảnh 5.

Thương hiệu "Lẩu mực Đại Lãnh" vươn xa khi nhiều quán ăn, nhà hàng ở Nha Trang giới thiệu đặc sản này

Tin liên quan

Món lẩu độc nhất thế gian

Món lẩu độc nhất thế gian

Rừng U Minh Hạ xanh mướt sau cơn mưa, khói bếp nhà ai thoảng đưa hương vị nồng nàn ngây ngất. Anh bạn đồng hành buột miệng: "Ác với nhau chi bằng trêu lẩu mắm. Thương nhau lắm thì về xứ U Minh".

Lạ miệng "lẩu" bánh canh cá lóc

Khi nhắc đến bánh canh cá lóc, người ta nhớ ngay đến một món ngon của miền Trung hoặc miền Tây. Nhưng nếu có dịp đến mảnh đất đỏ miền Đông Bình Phước, bạn hãy thử ăn bánh canh cá lóc ở đây để cảm nhận sự giao thoa ẩm thực thú vị.

Thưởng thức lẩu gà lá é chính gốc Phú Yên

(NLĐO) - Có lẽ với bạn sẽ không lạ với món lẩu gà lá é, nhưng đã bao giờ bạn thưởng thức cái hương vị đậm chất xứ Nẫu ấy ở chính quê hương lá é trắng chưa? Sẽ khác nhiều lắm đấy!

Khánh Hòa du lịch biển Quốc lộ 1 Lẩu mực Đại Lãnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo