Lẩu mực Đại Lãnh níu chân khách gần xa

Nhắc đến ẩm thực biển của Khánh Hòa, nhiều người nghĩ ngay đến tôm hùm, cá mú hay những món hải sản nướng thơm lừng. Thế nhưng, với những ai từng ghé vùng biển Đại Lãnh, lẩu mực mới chính là món ăn để lại dư vị sâu đậm và khó quên nhất. Giản dị, mộc mạc nhưng đậm đà vị biển, lẩu mực Đại Lãnh đã trở thành đặc sản níu chân khách gần xa.

Nằm giữa đèo Cả và đèo Cổ Mã, vùng biển Đại Lãnh không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình mà còn được biết đến nhờ nguồn hải sản tươi ngon quanh năm. Điều làm nên linh hồn của món lẩu chính là mực tươi roi rói vừa được ngư dân câu lên trong ngày.

Mực Đại Lãnh thân dày, trắng trong, khi cắt khoanh vẫn giữ được độ giòn nhẹ và vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần nhúng vào nồi lẩu sôi vài phút cho vừa chín tới, từng miếng mực đã đủ khiến thực khách xuýt xoa bởi độ giòn dai hấp dẫn.

Một nồi lẩu mực Đại Lãnh thơm ngon

Nước lẩu được ninh từ xương heo hoặc xương cá biển, kết hợp cùng cà chua, thơm (dứa), chút gừng tươi và sa tế vừa phải. Vị ngọt thanh tự nhiên hòa cùng chút chua nhẹ, cay dịu tạo nên tầng hương vị cân bằng, không quá nồng để lấn át độ tươi của mực.

Người dân nơi đây hầu như không dùng gói gia vị công nghiệp; chính độ ngọt từ mực và nước hầm xương đã đủ làm nên một nồi lẩu đậm đà, tròn vị.

Món ngon đơn giản nhưng mặn mòi xứ biển Đại Lãnh

Thưởng thức lẩu mực giữa không gian gió biển lồng lộng là một trải nghiệm khó quên. Ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, gắp từng con mực vừa chín chấm cùng nước mắm ớt cay nồng, ăn kèm bún tươi và các loại rau như cải xanh, rau muống, bạc hà… thực khách như cảm nhận trọn vẹn vị biển trong từng hơi thở.

Lẩu mực Đại Lãnh được sử dụng nguyên liệu mực cơm, mực ống, mực lá tùy vào ngư dân đánh bắt được nhưng điều tạo nên thương hiệu chính là mực phải tươi sống

Từ cửa hầm xuyên đèo Cổ Mã đi chưa đầy 15 km, du khách đã có thể bắt gặp hàng chục quán lẩu mực ven biển đông khách.

Dù ngày nay món ăn này đã xuất hiện trong nhiều nhà hàng hải sản lớn, nhưng với người sành ăn, ngon nhất vẫn là thưởng thức ngay tại Đại Lãnh – nơi mực vừa rời thuyền, còn nguyên vị mặn mòi của biển.

Không cầu kỳ, không phô trương, lẩu mực Đại Lãnh chinh phục thực khách bằng sự chân thật của nguyên liệu và cách nấu giữ trọn bản sắc địa phương.

Có lẽ vì thế, rời Khánh Hòa, nhiều người vẫn nhớ mãi nồi lẩu mực nóng hổi – biểu tượng ẩm thực bình dị mà đầy tự hào nơi cực Đông đất liền Tổ quốc.

Một nồi lẩu mực Đại Lãnh nghi ngút ngói

Lẩu mực Đại Lãnh ngày nay đã được những người con xứ Trầm đưa đi khắp các vùng miền như Nha Trang, Đà Lạt... để giới thiệu cho du khách.