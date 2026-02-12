Lầu Năm Góc: Tàu sân bay thứ hai của Mỹ tới Trung Đông đã sẵn sàng

Lầu Năm Góc đã yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 chuẩn bị cho khả năng được điều động tới Trung Đông. Thông tin trên được báo Wall Street Journal dẫn lời 3 quan chức Mỹ hôm 11-2 (giờ địa phương).

"Lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 tới Trung Đông có thể được ban hành chỉ trong vài giờ tới"- một quan chức khẳng định, dù đến nay Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra chỉ thị chính thức.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển song song với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp USS Spruance trong khu vực hoạt động của Hạm đội 5 của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Chủ nhân Nhà Trắng trước đó một ngày nói với kênh N12 rằng Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại, đồng thời ông đang cân nhắc việc điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

"Hoặc chúng ta đạt được thỏa thuận hoặc sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước"- Tổng thống Donald Trump nói, đồng thời cảnh báo Mỹ "đang có một hạm đội tiến về Trung Đông và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa được điều động".

"Iran lần trước từ chối đạt thỏa thuận vì nghĩ rằng như vậy có lợi hơn và sau đó họ đã phải hứng chịu đòn giáng ‘Búa đêm’ với cái kết nhiều bất lợi. Trung Đông khi ấy thực sự có hòa bình" – nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại tiền lệ tấn công Iran hồi tháng 6-2025.

Nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai thêm nhóm tàu sân bay nữa "trong vòng 2 tuần, nhiều khả năng xuất phát từ Bờ Đông nước Mỹ".

Hiện tàu sân bay USS George H.W. Bush đang tiến hành các cuộc tập trận ngoài khơi bang Virginia và "có thể đẩy nhanh tiến độ".

Khu vực Trung Đông hiện đã có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng một số tàu chiến khác của Mỹ đang làm nhiệm vụ.

Hình ảnh trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cũng trong ngày 11-2, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về "lằn ranh đỏ" của mỗi bên trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran.

"Không có kết quả mang tính quyết định nào được đưa ra, ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng cần tiếp tục đàm phán với Iran để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không"- Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Israel.