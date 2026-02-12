Lầu Năm Góc: Tàu sân bay thứ hai của Mỹ tới Trung Đông đã sẵn sàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lầu Năm Góc: Tàu sân bay thứ hai của Mỹ tới Trung Đông đã sẵn sàng

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Mỹ.

Lầu Năm Góc đã yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 chuẩn bị cho khả năng được điều động tới Trung Đông. Thông tin trên được báo Wall Street Journal dẫn lời 3 quan chức Mỹ hôm 11-2 (giờ địa phương).

"Lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 tới Trung Đông có thể được ban hành chỉ trong vài giờ tới"- một quan chức khẳng định, dù đến nay Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra chỉ thị chính thức.

Mỹ sắp triển khai tàu sân bay thứ 2 tới Trung Đông, gây sức ép với Iran - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển song song với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp USS Spruance trong khu vực hoạt động của Hạm đội 5 của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Chủ nhân Nhà Trắng trước đó một ngày nói với kênh N12 rằng Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại, đồng thời ông đang cân nhắc việc điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

"Hoặc chúng ta đạt được thỏa thuận hoặc sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước"- Tổng thống Donald Trump nói, đồng thời cảnh báo Mỹ "đang có một hạm đội tiến về Trung Đông và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa được điều động". 

"Iran lần trước từ chối đạt thỏa thuận vì nghĩ rằng như vậy có lợi hơn và sau đó họ đã phải hứng chịu đòn giáng ‘Búa đêm’ với cái kết nhiều bất lợi. Trung Đông khi ấy thực sự có hòa bình" – nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại tiền lệ tấn công Iran hồi tháng 6-2025.

Nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai thêm nhóm tàu sân bay nữa "trong vòng 2 tuần, nhiều khả năng xuất phát từ Bờ Đông nước Mỹ".

Hiện tàu sân bay USS George H.W. Bush đang tiến hành các cuộc tập trận ngoài khơi bang Virginia và "có thể đẩy nhanh tiến độ".

Khu vực Trung Đông hiện đã có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng một số tàu chiến khác của Mỹ đang làm nhiệm vụ.

Mỹ sắp triển khai tàu sân bay thứ 2 tới Trung Đông, gây sức ép với Iran - Ảnh 2.

Hình ảnh trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cũng trong ngày 11-2, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về "lằn ranh đỏ" của mỗi bên trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran.

"Không có kết quả mang tính quyết định nào được đưa ra, ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng cần tiếp tục đàm phán với Iran để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không"- Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Israel.

Tin liên quan

Iran chưa hết căng thẳng, tổng thống lên tiếng xin lỗi

Iran chưa hết căng thẳng, tổng thống lên tiếng xin lỗi

(NLĐO) - Iran kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo năm 1979 trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ Mỹ và làn sóng phẫn nộ vì chiến dịch trấn áp biểu tình trên toàn quốc

Ông Donald Trump nói về đội tàu sân bay thứ 2 đến Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc triển khai nhóm tàu sân bay tấn công thứ hai đến Trung Đông.

Mỹ - Iran "lạc quan thận trọng"

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát tín hiệu Tehran sẽ giữ vững lập trường về việc phải được phép làm giàu uranium

Trump hạt nhân Trung Đông Iran Tàu sân bay Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo