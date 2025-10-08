Ngày 8-10, Đoàn Thanh tra tỉnh Gia Lai đang thanh tra việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà ở, đất của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn xã Chư Sê. Tại xã này, người dân phản ánh Công viên Phạm Văn Đồng bị "xẻ thịt".

Việc thanh tra này thuộc chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà ở, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước (trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ), thuộc quyền quản lý của tỉnh Gia Lai.

Khu đất công viên Phạm Văn Đồng ở xã Chư Sê bị điều chỉnh quy hoạch, cho thuê mở quán cà phê

Đoàn thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chư Sê phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất; các quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt, bố trí vốn, quyết toán các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trong giai đoạn từ 1-1-2019 cho đến 1-7-2025.

Tại xã Chư Sê, người dân từng phản ánh Công viên Phạm Văn Đồng, nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm xã Chư Sê. Công viên được xây dựng năm 2018, có diện tích khoảng 5ha. Tuy là đất công viện nhưng một phần diện tích bị các cá nhân làm quán cà phê, sân Pickleball kiếm lợi ích trong khi không gian vui chơi, giải trí của người dân bị thu hẹp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 5-2018, ông Nguyễn Hồng Linh (khi đó là Chủ tịch UBND huyện Chư Sê) đã ký các quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên Phạm Văn Đồng. Trong đó điều chỉnh vị trí đất văn hóa thể dục thể thao có diện tích 2.222m2 và phê duyệt vào quỹ đất đấu giá quyền thuê đất.

Sau khi được cho thuê, đất công viên đã bị xây các sân Pickleball để kinh doanh

Sau đó, ông Nguyễn Hồng Linh đã ký quyết định phê duyệt đấu giá quyền thuê đất trả tiền hàng năm diện tích trên 2.222m2, với số tiền 57,5 triệu đồng cho ông N.V.H để xây dựng 2 sân tennis, đơn giá trên ổn định 10 năm.

Năm 2019, UBND huyện Chư Sê cấp giấy phép xây dựng trên phần diện tích trên với 4 hạng mục: Sân tennis, mái che sân tennis; nhà kho, nhà vệ sinh; hồ nước; nhà trưng bày vật phẩm văn hóa. Tuy nhiên, phần đất quy hoạch xây dựng nhà trưng bày vật phẩm văn hóa lại bị "hô biến" thành quán cà phê, sân tennis cũng bị chuyển đổi thành sân Pickleball.