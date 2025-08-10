CLIP: Đoạn clip ghi lại vụ việc.

Ngày 10-8, Công an phường Bình Thạnh (TP HCM) đã lấy lời khai Phạm Duy Phương (19 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khoảnh khắc Phương lấy điện thoại bỏ chạy.

Thông tin ban đầu, hơn 21 giờ tối 8-8, Phương bịt khẩu trang vào một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Lúc này, Phương hỏi mua, cầm xem điện thoại iPhone 14 Promax.

Sau đó Phương yêu cầu xem một điện thoại khác, song tranh thủ lúc nhân viên không để ý đã cầm điện thoại bỏ chạy.

Công an phường Bình Thạnh phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét, mời Phương về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.