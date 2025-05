Bắt giữ đối tượng cướp giật vé số của người phụ nữ tại đoạn đường vắng

Ngày 8-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Khánh Băng

Riêng Vi Phú Quí (33 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, công an cũng xử lý Hậu, Quí, Vũ Đức Anh (41 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Khánh Băng (31 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Văn Hậu

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 6-5, bà L.T.M.T. (48 tuổi, quê Kiên Giang) đi xe đạp điện mang theo vé số để bán trên đoạn đường Lãnh Binh Tòng thuộc khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng thì bị 1 thanh niên điều khiển xe máy áp sát cướp giật 323 tờ vé số rồi bỏ chạy.

Vũ Đức Anh

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Chưa đầy 24 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Trảng Bàng và Công an xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt giữ Hậu cùng đồng bọn.

Vi Phú Quí tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai trước đó, Hậu chạy xe máy lảng vảng khắp các tuyến đường ở Trảng Bàng tìm người bán vé số để cướp tài sản.

Sau khi cướp vé số của chị T., Hậu mang đến bán cho Quí rồi Quí tiếp tục bán lại cho các đại lý vé số. Số tiền bán được từ vé số, Hậu mua ma túy về cùng Quí, Anh, Băng sử dụng.

Qua test nhanh, công an xác định các đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý.