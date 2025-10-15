HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Minh Chiến

(NLĐO)- Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2025.

Ngày 15-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức họp báo quốc tế công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) để lấy ý kiến nhân dân.

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Môn phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết chính thức công bố toàn văn Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng thời, triển khai công tác lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài từ ngày 15 -10 đến 15-11-2025.

Theo ông Lại Xuân Môn, việc công bố, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có tiêu đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội."

Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực thay đổi nhanh, có nhiều bất ổn, bất định, diễn biến rất phức tạp, khó dự báo. Đất nước sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới. Với phương châm Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển, Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Về hình thức lấy ý kiến, ông Lại Xuân Môn cho biết có ba hình thức. Thứ nhất thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thứ hai thông ứng dụng VNeID và thứ ba là qua hình thức gửi thư đến các cơ quan tiếp nhận. Đối với việc lấy kiến người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tổng hợp chung các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện, để báo cáo các Tiểu ban của Đại hội XIV.

Các dự thảo văn kiện được công bố lấy ý kiến nhân dân gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng.

Mời xem toàn văn

tại đây

.



- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Mời xem toàn văn

tại đây




- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Mời xem toàn văn

tại đây


Tin liên quan

Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng cho Đại hội XIV của Đảng

Báo Người Lao Động giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII, diễn ra ngày 18-7

Công tác nhân sự nhiệm kỳ Đại hội XIV là đặc biệt quan trọng

Tổng Bí thư cho biết Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng cơ bản tán thành với báo cáo, tờ trình và dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng

ban chấp hành trung ương đảng báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng báo cáo thi hành điều lệ đảng
