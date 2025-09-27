HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam

Đông Linh - Ảnh: Thạo Hoàng - FAM

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đưa ra phản hồi về án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2027.

Tối 26-9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức đưa ra phản hồi trên trang chủ của tổ chức này về quyết định kỷ luật của FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch nghi bị làm giả giấy tờ tùy thân nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam- Ảnh 1.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Malaysia đăng phản hồi quyết định kỷ luật của FIFA

FAM kiên quyết bảo vệ cầu thủ nhập tịch

"Liên đoàn Bóng đá Malaysia xác nhận đã nhận được quyết định chính thức từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến vụ việc các cầu thủ nhập tịch. FAM muốn nhấn mạnh rằng, các cầu thủ có liên quan cũng như chính FAM đã hành động với thiện chí và sự minh bạch tuyệt đối trong suốt quá trình này.

FAM đã xử lý toàn bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan một cách minh bạch, tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn đã được quy định. Trước đó, FIFA cũng đã xem xét kỹ lưỡng về tư cách thi đấu của các cầu thủ và đã đưa ra xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển Malaysia".

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam- Ảnh 2.

Malaysia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch ở vòng loại ASIAN Cup 2027

FAM cũng tuyên bố sẽ tiến hành kháng cáo lên các cơ quan có thẩm quyền của FIFA về án phạt này: "Liên quan đến quyết định mới đây, FAM sẽ tiến hành kháng cáo và sẽ sử dụng tất cả các kênh và thủ tục pháp lý hiện có nhằm bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia Malaysia. FAM vẫn luôn cam kết hành động một cách kiên quyết, tuân thủ các quy định quốc tế và bảo vệ tính minh bạch của bóng đá quốc gia.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng quá trình này được tiến hành một cách minh bạch, công bằng và đúng với tinh thần thể thao. Mọi diễn biến tiếp theo liên quan đến quá trình kháng cáo và các bước xử lý tiếp theo của FAM sẽ được thông báo đến công chúng trong thời gian tới".

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam- Ảnh 3.

Malaysia tuyên bố sẽ kháng cáo án kỷ luật của FIFA

Án phạt nghiêm khắc của FIFA

FIFA đã tuyên bố xử phạt nghiêm khắc đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia vì vi phạm điều 22 trong Quy định kỷ luật, liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ để hợp thức hóa quyền thi đấu của cầu thủ nhập tịch.

FIFA cho biết, FAM sẽ bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỉ đồng) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel – tất cả đều ra sân trận gặp tuyển Việt Nam ngày 10-6-2025 - bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm thi đấu cũng như tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

Vụ việc liên quan đến trận đấu vòng loại Asian Cup giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil ngày 10-6 và chủ nhà Malaysia thắng 4-0. Sau trận đấu, FIFA đã nhận được khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ nhập tịch nói trên.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam- Ảnh 4.

Nhiều cầu thủ nhập tịch bị khiếu nại về tư cách thi đấu

Xác định các cầu thủ này được ra sân dựa trên các tài liệu đã bị làm giả, FIFA cho biết tính hợp lệ của các cầu thủ này sẽ được chuyển đến Hội đồng Tòa án Bóng đá để xem xét kỹ lưỡng. FAM và nhóm cầu thủ này có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp quyết định chi tiết trên trang legal.fifa.com.

TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang theo dõi sát vụ việc. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết: "AFC đang chờ bản án đầy đủ và quyết định từ Hội đồng Tòa án Bóng đá FIFA liên quan đến tính hợp lệ của các cầu thủ".

Nhiều khả năng FIFA sẽ ra thêm phán quyết xử thua Malaysia 0-3 trận gặp Việt Nam. Các vụ việc tương tự từng xảy ra, chỉ cần sử dụng 1 cầu thủ trái phép là đội bóng vi phạm sẽ bị xử thua 0-3. Nếu xảy ra, điều này có thể giúp hồi sinh cơ hội giành vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tại bảng F, Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, Việt Nam tạm xếp thứ nhì với 3 điểm. Mỗi bảng đấu sẽ chỉ có duy nhất đội đầu bảng được trao quyền thi đấu tại vòng chung kết.

FIFA vòng loại Asian Cup 2027 án phạt cầu thủ nhập tịch Malaysia - Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Malaysia
