LĐLĐ Đà Nẵng nói về thông tin 1.250 công nhân tại KCN bị ngừng việc

Ngày 22-12, LĐLĐ TP Đà Nẵng có công văn về việc giải quyết vấn đề liên quan đến tình hình việc làm tại một công ty ở KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Hoạt động của công ty trong chiều 22-12 vẫn diễn ra bình thường

Trước đó, LĐLĐ TP Đà Nẵng nhận báo cáo về việc công ty dự kiến sẽ đóng cửa tạm thời nhà máy tại đường số 3 KCN Hòa Khánh trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ 25-12.

Dự kiến, có khoảng 1.250 người làm việc tại nhà máy sẽ phải ngừng việc trong 3 tháng, vẫn được trả lương và đóng BHXH đầy đủ.

Tuy nhiên, theo LĐLĐ TP Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa ban hành văn bản chính thức về việc đóng cửa tạm thời nhà máy, và vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường.

"Thông tin về việc đóng cửa nhà máy đã lan truyền nhanh trong toàn bộ người lao động, gây tâm lý lo lắng. Nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề", công văn nêu rõ.

Do vậy, để tránh xảy ra việc tụ tập đông người tạo "điểm nóng", LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, Đội An ninh kinh tế quận, Phòng An ninh kinh tế,... để có phương án xử lý các tình huống, điểm nóng có thể xảy ra.

LĐLĐ TP Đà Nẵng sẽ tổ chức gặp mặt toàn thể người lao động công ty, trao trợ cấp Tết cho đoàn viên người lao động. Đồng thời, đối thoại với người sử dụng lao động, giải đáp thắc mắc trước khi người lao động nghỉ việc.

Đặc biệt, LĐLĐ TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát toàn bộ số lao động ngoại tỉnh nếu có nhu cầu về quê, sẽ tiến hành hỗ trợ chi phí vé xe hoặc tổ chức chuyến xe cho người lao động trong chương trình Hành trình Tết Công đoàn.

Bên cạnh đảm bảo các quy định hỗ trợ cho lao động bị ngừng việc, LĐLĐ TP Đà Nẵng sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tuyển lao động để giới thiệu việc làm cho lao động ngưng việc.

LĐLĐ đề nghị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại với người lao động, có sự tham dự của cơ quan chức năng để công nhân trình bày hết tâm tư trước khi công ty có quyết định chính thức về việc ngừng hoạt động.

Tránh ban hành quyết định ngừng hoạt động đột ngột gây sốc tâm lý cho người lao động dẫn đến tập trung đông người, gây mất tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.