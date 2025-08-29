LĐLĐ TP HCM tiếp đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore

Sáng 29-8, LĐLĐ TP HCM đã tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu của Ủy ban đối ngoại thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC).

Toàn cảnh buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM và đoàn Đại biểu của Ủy ban đối ngoại thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đã khái quát hoạt động Công đoàn, các kết quả nổi bật của mỗi bên trong thời gian qua.

Luôn nhận được sự quan tâm

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết LĐLĐ TP HCM đang quản lý hơn 21.000 Công đoàn cơ sở với hơn 2,2 triệu đoàn viên. Với số lượng đoàn viên, Công đoàn cơ sở lớn nên hoạt động của Công đoàn TP HCM luôn nhận được sự quan của Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP HCM; Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM trao đổi tại buổi làm việc

Cùng với đó là sự năng động, sáng tạo của các cấp Công đoàn TP nên thời gian qua, hoạt động của Công đoàn TP đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó phải kể đến Giải thưởng cao quý Tôn Đức Thắng nhằm vinh danh các kỹ sư, công nhân có công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, sáng kiến sáng tạo; Chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên Công đoàn; hoạt động cho người lao động vay vốn thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP; các mô hình chăm lo đoàn viên như Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn, Trái tim nghĩa tình, Tấm vé nghĩa tình, vận động chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê…

Các chương trình tiếp sức con CNVC-LĐ và đoàn viên - lao động học tập nâng cao trình độ như học bổng Nguyễn Đức Cảnh; học bổng Công đoàn TP HCM.

Ông Desmond Choo, Trợ lý Tổng thư ký NTUC chia sẻ tại buổi làm việc

Về phía NTUC, ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore, Trợ lý Tổng Thư ký NTUC - thông tin hiện có 58 Công đoàn và 7 hiệp hội trực thuộc. Đây là những đối tác đóng vai trò kết nối trực tiếp với lực lượng lao động - bao phủ hầu hết các ngành nghề.

Thông qua các hoạt động, NTUC đã thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động; cải thiện điều kiện làm việc, kinh tế và đời sống xã hội cho người lao động; nâng cao năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách về năng suất giữa những người lao động. Cùng với đó, tập trung xây dựng chính sách chăm lo, bảo vệ người lao động, thành lập các Công đoàn cho nhóm ngành nghề mới (tài xế lái xe công nghệ…), phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để làm mới chính sách cho người lao động…

Thúc đẩy hợp tác về Công đoàn và nguồn nhân lực

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đội ngũ lao động và hoạt động Công đoàn. Vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động, các chương trình nhằm nâng cao năng suất cho người lao động, việc xây dựng chính sách chăm lo, bảo vệ người lao động, nhất là thành lập các Công đoàn cho nhóm ngành nghề mới… cũng là nội dung quan trọng của buổi làm việc.

Đại diện Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo LĐLĐ TP HCM

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và NTUC, chuyến thăm và làm việc giúp tăng cường hợp tác song phương giữa NTUC và thành phố trong các hoạt động Công đoàn; tìm hiểu về các sáng kiến của thành phố trong việc tăng cường chất lượng cho lực lượng lao động, đặc biệt về kỹ năng và năng suất lao động trong lĩnh vực kinh tế xanh bền vững và chuyển đổi số; các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức Thành phố.

Đồng thời, trao đổi các cách thức để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore nói chung, TP HCM và Singapore nói riêng trong lĩnh vực Công đoàn và nguồn nhân lực.



