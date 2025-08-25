Chiều 25-8, LĐLĐ TP HCM đã khai mạc hội thi trực tuyến, chủ đề "Công đoàn TP HCM đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước"

Công đoàn cơ sở tại phường Chánh Hưng triển khai hội thi đến đoàn viên

Đối tượng dự thi được chia thành 4 bảng gồm: Đoàn viên - lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP (địa bàn dân cư); Đoàn viên - lao động tại Công đoàn cơ sở các trường cao đẳng, đại học, bệnh viện trên địa bàn TP HCM; Đoàn viên - lao động tại Công đoàn cơ sở các tổng công ty, ngân hàng và các Công đoàn cơ sở thuộc khối UBND TP; Người lao động đang làm việc, sinh sống và học tập tại TP HCM.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống thi trực tuyến của Trang thông tin điện tử Công đoàn TP HCM ( https://congdoantphochiminh.org.vn )

Sau khi truy cập, thí sinh nhấp vào hình ảnh (banner) hội thi để được chuyển đến hệ thống thi trực tuyến. Tại đây, thí sinh đăng nhập và cập nhật thông tin được yêu cầu. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia thi.

Đoàn viên - lao động tìm hiểu các kiến thức lịch sử

Giáo dục truyền thống yêu nước

Khi thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ trong thời gian 20 phút. Nội dung thi tìm hiểu về 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025); 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đoàn viên Công đoàn, người lao động tại phường Bình Thới tham gia hội thi trực tuyến

Đồng thời, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; lịch sử TP HCM trước và sau sáp nhập; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; truyền thống công nhân và Công đoàn TP HCM.

Cuộc thi có 2 đợt, thời gian thi đợt 1 bắt đầu từ 15 giờ 30 phút, ngày 25-8 đến hết ngày 29-8. Đợt 2 từ 15 giờ 30 phút, ngày 30-8 đến hết ngày 3-9. Mỗi thí sinh sẽ được dự thi tối đa 2 lượt/đợt, lấy kết quả thi cao nhất.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ tổng kết, phát giải vào ngày 10-9.