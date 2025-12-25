Vừa qua, tại Nhà Lưu niệm Cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (167 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM), đã trang trọng diễn ra Lễ Giỗ lần thứ 29 Cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (1996-2025).



Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 5 từ trái sang) dự Lễ Giỗ lần thứ 29 Cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân; cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, quận 3 cũ và phường Xuân Hòa.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực (bìa phải) dự Lễ Giỗ lần thứ 29 Cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ

Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910 tại tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh.

Ông là một luật sư chính nghĩa, một nhà trí thức tài năng, uyên bác, một nhà yêu nước nhiệt thành vĩ đại, cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đánh giá: "Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một nhà trí thức yêu nước vĩ đại, đã cống hiến cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên (thứ 3 từ trái sang) và Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân (thứ 3 từ phải sang) dự Lễ Giỗ lần thứ 29 Cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ

Từ năm 1961-1965, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ năm 1969, luật sư là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam tương đương Chủ tịch nước.

Tháng 7-1976, Luật sư là Phó Chủ tịch nước. Năm 1980, luật sư là Quyền Chủ tịch nước. Từ năm 1981-1988, luật sư là Chủ tịch Quốc hội khóa VI và khóa VII. Từ năm 1988-1993, Luật sư là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trên mỗi cương vị công tác, ông đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp cách mạng, cho hệ thống chính trị, cho quá trình phát triển đất nước cũng như đổi mới với đất nước. Với vai trò của mình, luật sư đã tham gia trong việc soạn thảo Hiến pháp năm 1980, các luật và những văn bản pháp luật.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một nhân cách lớn, có cuộc sống cao đẹp, liêm chính, tâm trong sáng, luôn tận trung với nước, hết lòng vì nước vì dân, được nhân dân yêu mến kính trọng.

Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ mất ngày 24-12-1996 tại TPHCM trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cả nước cũng như bạn bè quốc tế.