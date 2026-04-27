Sự kiện do Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Phú Thọ tổ chức trong ngày Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới và quốc thái dân an, có sự hiện diện của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân và du khách.

Lễ hội ánh sáng 3D mapping cầu nguyện hòa bình tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Ngay từ chiều, đông đảo người dân và Phật tử hội tụ về Đại Bảo tháp Tây Thiên tham gia nghi lễ cầu nguyện, đồng thời chờ đón chương trình nghệ thuật ánh sáng - nơi trí tuệ ngàn năm hòa cùng hàng ngàn trái tim hướng về hòa bình.

Lễ hội ánh sáng 3D mapping cầu nguyện hòa bình tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Video: Drukpa Việt Nam

Toàn bộ ngôi Bảo Tháp Mandala Tây Thiên được hiển lộ thành một Mandala ánh sáng sống động. Nhiều người, đặc là Phật tử thưởng lãm đã xúc cảm chia sẻ rằng "3D mapping Cầu nguyện hòa bình thế giới là đêm đẹp nhất trong cuộc đời mình".

Đức Pháp Vương nổi tiếng với công hạnh hoằng dương Phật pháp, xây dựng trường học, bệnh viện, bảo tồn văn hóa Himalaya, thúc đẩy bình đẳng giới, và các hoạt động bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Ánh sáng giáo Pháp của Đức Phật soi sáng, phổ độ muôn người, vạn loài

Tại Việt Nam, ngài đã dành gần 20 năm giảng pháp, cùng chư Ni Tây Thiên kiến lập, xây dựng ngôi Đại Bảo tháp Mandala Kim Cương thừa đầu tiên lớn nhất Đông Nam Á.

Phần trình diễn 3D mapping được chiếu trực tiếp lên công trình Bảo tháp, kết hợp âm nhạc thiền định và hiệu ứng thị giác hiện đại. Khoa học gọi đó là cộng hưởng tập thể. Phật giáo gọi đó là Phật lực gia trì.

Pháp Vương trong nghi lễ truyền đăng - ánh sáng trí tuệ lan tỏa

Còn đối với người tham dự thì đó là cảm hứng ngập tràn đạo vị từ ánh sáng - âm thanh tái hiện công hạnh Quan Âm và sự hiện diện sống động của bậc Thượng sư.

Màn phô diễn 3D mapping hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công nghệ ánh sáng và nghệ thuật thị giác, còn gửi gắm nhiều thông điệp mang tính biểu tượng về hòa bình, lòng từ bi và sự kết nối giữa con người với vũ trụ.

Truyền thừa Drukpa với thiện hạnh Sống để yêu thương - hành trình đạp xe vì môi trường Xanh

Những hình ảnh biểu tượng như: Nghìn năm Truyền thừa Drukpa-Rồng thiêng, Việt Nam thịnh vượng, Trái đất xanh, chim bồ câu, hoa sen và dải ánh sáng lan tỏa được lồng ghép, kể câu chuyện về khát vọng hòa bình và sự kết nối giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Pháo hoa khép lại đêm lễ hội ánh sáng 3D mapping Cầu nguyện hòa bình thế giới








