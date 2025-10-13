Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc lan tỏa giá trị Di sản Văn hóa thế giới

Tối 12-10, tại Khu di tích Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khởi trống khai hội Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Tiết mục khai từ mở đầu sự kiện

Dự buổi lễ có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và đông đảo du khách thập phương.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, cho biết cách đây 725 năm, ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp.

Để tri ân công đức của vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí - dũng song toàn đã ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, Vua Trần Anh Tông đã truy phong ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân suy tôn Hưng Đạo Đại Vương là Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khởi trống khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Ngay khi còn sinh thời, nhân dân đã lập Sinh từ trên nền Vương phủ xưa tại Vạn Kiếp để thờ phụng; sau khi Hưng Đạo Đại Vương mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là dịp tri ân sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; nguyện đoàn kết gìn giữ và phát huy truyền thống Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, quyết tâm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nghi thức rước văn tế vào Đền Kiếp Bạc

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Hải Phòng trân trọng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng có của TP Hải Phòng - nơi hội tụ tinh hoa miền di sản.

Theo đó, vào tháng 9-2023, cùng với Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Vào tháng 7-2025, tại Kỳ họp lần thứ 47, UNESCO đã vinh danh Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm là Di sản Văn hóa thế giới.

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt "Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản" đã tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh vùng đất thiêng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công Tiết chế Hưng Đại Vương trên mảnh đất Vạn Kiếp thông qua các trường đoạn sân khấu hóa quy mô, kết hợp trình chiếu hình ảnh và mỹ thuật số hiện đại.

Lãnh đạo TP Hải Phòng phát ấn cho nhân dân

Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 được tổ chức sau khi Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không gian lễ hội được mở rộng; công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.