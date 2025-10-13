HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc lan tỏa giá trị Di sản Văn hóa thế giới

Tr.Đức

(NLĐO) - Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 thu hút đông nhân dân, du khách tham dự.

Tối 12-10, tại Khu di tích Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khởi trống khai hội Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 lan tỏa giá trị văn hóa thế giới - Ảnh 1.

Tiết mục khai từ mở đầu sự kiện

Dự buổi lễ có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và đông đảo du khách thập phương.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, cho biết cách đây 725 năm, ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp.

Để tri ân công đức của vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí - dũng song toàn đã ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, Vua Trần Anh Tông đã truy phong ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân suy tôn Hưng Đạo Đại Vương là Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 lan tỏa giá trị văn hóa thế giới - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khởi trống khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Ngay khi còn sinh thời, nhân dân đã lập Sinh từ trên nền Vương phủ xưa tại Vạn Kiếp để thờ phụng; sau khi Hưng Đạo Đại Vương mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là dịp tri ân sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; nguyện đoàn kết gìn giữ và phát huy truyền thống Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, quyết tâm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 lan tỏa giá trị văn hóa thế giới - Ảnh 3.

Nghi thức rước văn tế vào Đền Kiếp Bạc

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 lan tỏa giá trị văn hóa thế giới - Ảnh 4.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Hải Phòng trân trọng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng có của TP Hải Phòng - nơi hội tụ tinh hoa miền di sản.

Theo đó, vào tháng 9-2023, cùng với Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Vào tháng 7-2025, tại Kỳ họp lần thứ 47, UNESCO đã vinh danh Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm là Di sản Văn hóa thế giới.

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt "Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản" đã tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh vùng đất thiêng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công Tiết chế Hưng Đại Vương trên mảnh đất Vạn Kiếp thông qua các trường đoạn sân khấu hóa quy mô, kết hợp trình chiếu hình ảnh và mỹ thuật số hiện đại.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 lan tỏa giá trị văn hóa thế giới - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP Hải Phòng phát ấn cho nhân dân

Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 được tổ chức sau khi Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không gian lễ hội được mở rộng; công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.

Cây Vạn tùng Côn Sơn Kiếp Bạc 200 năm tuổi: Giá hơn 2 tỉ

Cây Vạn tùng Côn Sơn Kiếp Bạc 200 năm tuổi: Giá hơn 2 tỉ

Với thế trực hoành, cành đổ bạt phong, có nguồn gốc từ núi Côn Sơn Kiếp Bạc, vùng đất "địa linh nhân kiệt", cây vạn tùng khoảng 200 tuổi của anh Nguyễn Văn Uy đang được một nữ đại gia ở Hà Nội trả giá hơn 2 tỷ đồng. Song, gia chủ vẫn chưa quyết định trao tay…

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2013

Từ ngày 14 đến 24-9 (tức 10 đến 20-8 âm lịch), Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2013 sẽ được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức long trọng với nhiều nghi thức tế lễ và diễn xướng dân gian cùng các hoạt động văn hóa, thể thao.

Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc thành Di sản Văn hóa Thế giới

(NLĐO)- Đây là di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam

