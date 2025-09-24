HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Tr.Đức

(NLĐO)- Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ được tổ chức từ ngày 1-10 đến 12-10 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 24-9, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của TP Hải Phòng sau sáp nhập.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025: Sự kiện văn hóa hoành tráng nhất Hải Phòng - Ảnh 1.

Nghi lễ lấy nước trong lễ rước nước chùa Côn Sơn được phục dựng thành công

Lễ hội tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi. Đây cũng là hoạt động văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Dự kiến, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 1-10 đến 12-10 (tức từ mùng 10 đến hết ngày 21 tháng 8 Âm lịch) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo trang trọng đúng với nghi thức truyền thống. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là Trưởng Ban tổ chức Lễ hội.

Lễ hội năm nay cũng sẽ diễn ra hoạt động vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Thông qua các hoạt động tại lễ hội, thành phố giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, xúc tiến du lịch, thương mại; định hướng xây dựng Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

Theo Ban Tổ chức lễ hội, trọng tâm của lễ hội năm nay tập trung vào ngày 7-10 (ngày 16 tháng 8 Âm lịch) gồm chuỗi các hoạt động: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025; Khai hội mùa Thu năm 2025, chào mừng, tuyên truyền, quảng bá sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới; Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản" và lễ khai ấn Đức Thánh Trần.

Các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới. Trong đó, tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping… tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương trên mảnh đất Vạn Kiếp. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần của Di sản thế giới trên địa bàn Tây Hải Phòng cũng như các giá trị văn hóa tiểu biểu, đặc trưng của thành phố.

Tuần Văn hóa Du lịch và xúc tiến Thương mại năm nay mở rộng quy mô, tổ chức khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại, các sản phẩm OCOP, nông sản, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sắc của các địa phương trong và ngoài thành phố. Tại tuần văn hóa cũng sẽ có các hoạt động trình diễn, quảng diễn, giới thiệu quy trình chế tác sản phẩm để du khách trải nghiệm; biểu diễn, giao lưu các hoạt động văn hóa văn nghệ, nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ nhân dân và du khách.

Thành phố cũng xây dựng chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch mới theo 3 chủ đề: Tour trải nghiệm "Một hành trình 5 điểm đến Di sản thế giới", tour trải nghiệm "Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm", tour "Khám phá Di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc"...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá lễ hội, đưa lễ hội không chỉ là sự kiện sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của nhân dân, mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu văn hóa của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

văn hóa truyền thống Di sản văn hóa thế giới tổ chức lễ hội Chùa Côn Sơn
