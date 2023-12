Lễ hội nghệ thuật đường phố miễn phí cho giới trẻ tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Lễ hội nghệ thuật đường phố "Saigon Urban Street Fest" miễn phí tại trung tâm Sài Gòn

"Saigon Urban Street Fest" là một sân chơi để các bạn trẻ, nghệ sĩ có thể thỏa sức thể hiện cá tính, và tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố liên tục từ 8 đến 21 giờ trong ba ngày 8, 9 và10- 12 tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút được sự quan tâm tham dự của 30.000 - 35.000 người, du khách…



"Saigon Urban Street Fest" chọn con đường kết nối Sài Gòn và Street Art với chủ đề Head Out Of The Original. Mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại Saigon Urban Street Fest đều mang hơi thở, tinh thần giao thoa cũ - mới.

Ở đó có sự phá cách, nghịch ngợm và quậy phá của văn hóa đường phố, nhưng mỗi yếu tố đều được hiển hiện dưới góc độ nghệ thuật một cách đẹp đẽ và thuần khiết.

"Saigon Urban Street Fest by artLIVE" diễn ra vào cuối tuần cho người dân và du khách khi đến TP HCM mùa cuối năm và tham quan khu vực quận 1, đặc biệt Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. "Saigon Urban Street Fest by artLIVE" tạo cơ hội để các nghệ sĩ độc lập, nghệ sĩ indie tài năng có sàn diễn riêng của mình. Trong khuôn khổ sự kiện cũng là dịp để du khách trải nghiệm miễn phí sản phẩm của các thương hiệu.

Nhiều hoạt động nghệ thuật bổ ích

"Saigon Urban Street Fest" được tổ chức trong toàn bộ khu vực sân trước của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn có diện tích khoảng 474 mét vuông. Với lợi thế không gian ngoài trời rộng lớn tại một địa điểm mang dấu ấn lịch sử của thành phố sẽ mang lại trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật mới mẻ cho khách tham gia sự kiện.

Các khách tham gia sẽ được tận hưởng cảm giác tự do từ trải nghiệm thính giác bởi tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng nhộn nhịp của phố xá. Đến với "Saigon Urban Street Fest" mọi người có thể chia sẻ niềm đam mê âm nhạc và tạo ra một sự gắn kết thú vị để tăng sự kết nối xã hội.

Nhằm quảng bá thông điệp TP HCM sống động, kết hợp hài hòa của nhiều nét văn hóa. Đồng thời, khuyến khích du khách checkin nhiều hơn để quảng bá hình ảnh Thành phố với các hoạt động gồm triển lãm các tác phẩm doodle gắn với văn hóa Việt Nam, khu trải nghiệm nghệ thuật gồm các hoạt động như dạy vẽ doodle, tô màu sách nghệ thuật (artbook), vẽ doodle lên nón lá và túi canvas, in khắc dấu doodle.

Hoạt động quảng bá du lịch Việt qua việc vẽ tranh doodle

Hoạt động "Bức tranh Doodle về Du lịch TP HCM lớn nhất Việt Nam" được artLIVE tổ chức với khu tô màu bức tranh doodle lớn nhất Việt Nam được tạo nên bởi 22 mảnh ghép là 22 bức tranh thể hiện cho những hình ảnh và giá trị du lịch TP Thủ Đức và 21 Quận/ Huyện.

Những bức tranh quảng bá nét đẹp cũng như văn hóa của Thành phố sẽ được đặt tại sự kiện Saigon Urban Street Fest để người dân đến trổ tài hội hoạ, cùng hoàn thiện bức tranh hoàn toàn miễn phí.

Mọi người có thể thể hiện cá tính và tính sáng tạo của mình tại lễ hội

Bên cạnh đó không thể thiếu những tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ đường phố được yêu nhất với đa dạng các thể loại street dance, breaking dance, popping, dance cover..., tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Toàn Lê (hơi thở mới cho nghệ thuật nhảy múa và xiếc đương đại), Ferenc Heinrich (đại diện của nghệ thuật xiếc đương đại), nghệ sĩ Quách Thế Nam ( đồng hành cùng nghệ thuật xiếc từ năm 10 tuổi), nghệ sĩ Sơn Lương (một nghệ sĩ đa tài trong các lĩnh vực từ hiphop, urban ballet, biên đạo, nghệ thuật chuyển ảnh chuyển động đến vai trò là người mẫu ảnh), nghệ sĩ Felix Minh Ân Nguyễn, nghệ sĩ Nguyễn Đức Vinh Quang, nghệ sĩ Balienzz, ban nhạc Whee!, ca sĩ Giana, ca sĩ DUYBI,… và cả trình diễn thời trang.