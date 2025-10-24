HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
"Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group" chiến thắng tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới

H.Đông

Saigontourist Group vừa xuất sắc ghi tên mình vào lịch sử ẩm thực toàn cầu với chiến thắng kép ngoạn mục tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới lần thứ 6 - năm 2025

Cụ thể, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã giành cú đúp danh giá: "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2025" (World's Best Culinary Festival 2025) và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2025" (Asia's Best Culinary Festival 2025).

Đây là chiến thắng kép khẳng định vị thế bền vững của văn hóa và ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Saigontourist Group cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam đón nhận các giải thưởng này.

“Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group" chiến thắng tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - Ảnh 1.

Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - World Culinary Awards, nhằm tôn vinh sự xuất sắc trong ngành ẩm thực toàn cầu, đã chứng kiến sự thăng hoa của "Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group", sự kiện do Saigontourist Group tổ chức thường niên.

Với thành tích mới nhất này, Lễ hội đã đạt giải "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới" ba lần liên tiếp (2023, 2024, 2025). Đồng thời, sự kiện này cũng được bình chọn và trao tặng giải "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024, 2025).

“Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group" chiến thắng tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - Ảnh 2.

Lễ trao giải thưởng Ẩm thực Thế giới 2025 và chương trình gala dinner được tổ chức trọng thể vào tối 23-10-2025 tại Khu nghỉ dưỡng Forte Village Resort nằm trên hòn đảo du lịch Sardinia ở Ý.

Phát biểu về thành tích ấn tượng này, ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group - chia sẻ: "Việc liên tiếp được vinh danh là "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới""Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" là niềm tự hào vô cùng lớn lao, không chỉ của riêng Saigontourist Group mà còn là sự khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế. Giải thưởng này mang ý nghĩa hơn cả một danh hiệu; nó là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, chuyên nghiệp của đội ngũ Saigontourist Group trong suốt chặng đường dài, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025, hành trình Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước)".

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025, diễn ra từ ngày 27 đến  30-3-2025 tại Khu du lịch Văn Thánh, đơn vị trực thuộc Saigontourist Group, đã thiết lập một kỷ lục mới về lượng khách tham gia. Sự kiện đã chào đón hơn 70.000 lượt khách tham dự và thưởng thức trên 600 món ngon đặc trưng Việt Nam.

“Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group" chiến thắng tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - Ảnh 3.

Về quy mô, Lễ hội 2025 vượt trội, giới thiệu một hành trình khám phá vị giác khó quên với hơn 600 món ăn và thức uống được chọn lọc kỹ lưỡng từ khắp ba miền đất nước. Lễ hội đã trở thành không gian văn hóa - nghệ thuật đa dạng, không chỉ dừng lại ở ẩm thực.

Điểm nhấn độc đáo thu hút sự quan tâm đặc biệt của thực khách là màn tái hiện khung cảnh chợ nổi miền Tây Nam bộ giữa lòng thành phố. Với hoạt động buôn bán nhộn nhịp "trên bến, dưới thuyền" cùng những câu hò đối đáp, điệu lý mượt mà, Lễ hội đã mang đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng sâu sắc và sống động.

Sức nóng và sự hấp dẫn độc đáo của Lễ hội còn được khẳng định qua hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Thống kê sơ bộ cho thấy có trên 500 phóng sự, bài báo, tin tức liên tục cập nhật, cùng trên 100.000 thông tin cập nhật trên mạng xã hội.

“Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group" chiến thắng tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã mở rộng tổ chức bình chọn, công bố danh sách Top gian hàng trang trí đẹp, Top 10 món ngon, Top 10 món đặc trưng vùng miền và Top 10 thức uống đặc sắc tại Lễ hội, tạo thêm sự tương tác và hứng thú cho thực khách.

Tiếp nối thành công vang dội trong nước và hưởng ứng giải thưởng danh giá, Saigontourist Group đã "mạnh dạn" đưa "phiên bản quốc tế" của Lễ hội ra nước ngoài. Điển hình là Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam năm 2025 diễn ra vào hai ngày 14, 15-6-2025 tại TP Osaka, Nhật Bản. Sự kiện này đã thu hút hơn 100.000 lượt khách, chứng minh sức hút mạnh mẽ của ẩm thực và văn hóa Việt Nam qua tay nghề của đội ngũ đầu bếp Saigontourist Group, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Mới đây, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore (18, 19-10-2025). Đây là lần thứ ba sự kiện quảng bá phở Việt Nam cùng các món ngon đặc trưng quy mô được tổ chức tại nước ngoài, sau thành công tại Nhật Bản năm 2023 và Hàn Quốc năm 2024.

Với kinh nghiệm quản lý trên 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu giải trí, trung tâm triển lãm, hội nghị, trường đào tạo du lịch, truyền hình cáp…, Saigontourist Group đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

văn hóa ẩm thực tổ chức lễ hội Ẩm thực Việt Nam
