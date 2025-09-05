Lê Khánh "giật cô hồn" hết sức mình

Lê Khánh hóa Diễm "mỏ hỗn", "giật cô hồn" hết mình

Nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" ngày 5-9 tung thông tin các cảnh hậu trường. Trong đó, Lê Khánh hóa thân vai Diễm, con gái bà Khanh (nghệ sĩ Hồng Đào thủ diễn), hàng xóm bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương thủ diễn).

Nghệ sĩ Hồng Đào vào vai bà Khanh - mẹ của Diễm

Diễm lao vào chuẩn bị "giật cô hồn"

Lấn áp các em nhỏ

Chuẩn bị tư thế sẵn sàng

Diễm chiếm con gà luộc

Thành công "giật cô hồn"

Hớn hở với thành quả

Diễm tính cách vui vẻ, nhiệt tình nhưng hay "mỏ hỗn" với mẹ của mình. Diễm là người hết mình trong phân cảnh "giật cô hồn". Cô lăn xả, tranh giành với đám trẻ trong xóm để thành người chiến thắng trong cuộc đua "giật cô hồn".

"Cúng cô hồn" là nét tín ngưỡng dân gian của người Việt diễn ra vào tháng 7 âm lịch hằng năm, thể hiện niềm tinh tâm linh về lòng nhân ái, nhằm chia sẻ với các vong linh không nơi nương tựa qua lễ cúng chúng sinh.

Nghi lễ cúng cô hồn với mâm cỗ gồm: gạo, cháo, bánh, kẹo, gà, trái cây… được đặt ngoài trời.

Lê Khánh dí dỏm kể được đạo diễn Khương Ngọc giao toàn vai "thứ dữ"

Phong tục này còn bao gồm "giật cô hồn", là hành động giành giật đồ cúng để lấy may mắn. Việc rải đồ cúng và được mọi người nhận hết theo tâm linh được cho là sẽ mang lại bình an cho gia chủ.

Ở bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều người còn xem mâm cỗ lớn - nhỏ trong lễ cúng cũng là phần nào thể hiện việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ trong năm qua phát triển tốt hay không.

Phim kể câu chuyện ba thế hệ

Trong phim "Cục vàng của ngoại", đạo diễn Khương Ngọc đã tái hiện lại tín ngưỡng này. "Nhờ vào sự hỗ trợ hết mình, hướng dẫn từng chi tiết lời nói, cử chỉ, hành động của đạo diễn Khương Ngọc mà tôi có cho mình một vai diễn rất thú vị" - Lê Khánh chia sẻ. Cô nói vui rằng đạo diễn toàn cho mình vai "thứ dữ". Lần trước, cô vào vai một người keo kiệt còn lần này Diễm sống bằng số đề, hụi hè, cờ bạc…

"Cục vàng của ngoại" khai thác những tình cảm, mâu thuẫn, biến chuyển về tính cách ứng xử của ba thế hệ: bà - mẹ - cháu theo từng giai đoạn khác nhau. Bên cạnh làm nổi bật tuyến nhân vật chính, các vai diễn khác cũng được đạo diễn Khương Ngọc lột tả rõ nét từng tính cách, các biến động khác xảy ra trong xóm nhỏ.

Ngoài Lê Khánh, Hồng Đào, Việt Hương, phim còn có các diễn viên: Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu, Tuấn Khải, Thư Đan, Panda…. Phim dự kiến ra rạp từ 17-10.