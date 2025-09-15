Lê Khánh sắp "phủ sóng" màn ảnh rộng

Trong đó, "Chị ngã em nâng" do đạo diễn - NSƯT Nguyễn Thành Vinh thực hiện, ra rạp từ ngày 3-10. Tác phẩm khai thác sâu thông điệp về tình thân, gia đình và những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Mang màu sắc "chữa lành", phim có sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng.

Trong đó, Lê Khánh vào vai Hai Thương, tận tâm chăm lo cho em trai Lực (Thuận Nguyễn đóng). Cả hai mồ côi, nương tựa nhau trong cuộc sống. Hai Thương yêu thương em nhưng cũng dễ bị tổn thương. Cô tức giận khi bị em trai chỉ trích, hụt hẫng khi mọi hy sinh chẳng được nhìn nhận.

Lê Khánh vào vai Hai Thương trong phim “Chị ngã em nâng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Lê Khánh thừa nhận đây là vai diễn thử thách lớn trong sự nghiệp của cô. Hai Thương không đơn thuần là người chị hiền dịu mà còn là một phụ nữ bị dồn nén, nhiều lần bị tổn thương nhưng vẫn can trường để bảo vệ em mình.

Với phim "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn, ra rạp từ ngày 17-10, Lê Khánh vào vai Diễm, con gái bà Khanh (nghệ sĩ Hồng Đào thủ diễn), hàng xóm của bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương). "Cục vàng của ngoại" khai thác những tình cảm, mâu thuẫn, biến chuyển về tính cách ứng xử của ba thế hệ: bà - mẹ - cháu theo từng giai đoạn khác nhau.

Ngoài Lê Khánh, Hồng Đào, Việt Hương, "Cục vàng của ngoại" còn có các diễn viên: Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu, Tuấn Khải, Thư Đan, Panda…