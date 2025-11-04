HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lễ kỳ siêu tại Công viên Lê Thị Riêng và ký ức về Nghĩa trang Đô Thành

Thiện An

(NLĐO) - Lễ kỳ siêu tưởng niệm chư anh linh tại Nghĩa trang Đô Thành sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9-11

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TP HCM cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức lễ kỳ siêu tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng).

Theo đó, lễ kỳ siêu nhằm tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái đến các tầng lớp nhân dân.

Lễ kỳ siêu còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sẽ diễn ra Lễ Kỳ siêu Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh 1.

Đoàn viên phường Hòa Hưng viếng, dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng

Theo kế hoạch, vào ngày 8-11 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (từ 14 giờ đến 19 giờ), tại Khu vực Đài tưởng niệm - Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Vào ngày 9-11 sẽ diễn ra lễ kỳ siêu (bắt đầu lúc 8 giờ, kết thúc khoảng 18 giờ), tại khu vực Đài tưởng niệm - Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng nằm trên địa bàn quận 10 (cũ), được giới hạn bởi đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải, Trường Sơn. Trước năm 1975, nơi đây là nghĩa trang Đô Thành.

Năm 1983, nghĩa trang Đô Thành được giải tỏa để xây dựng thành công viên.

Năm 1999, ông Trần Văn Thược (cháu của cố Tổng Bí thư Trần Phú) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm thấy mộ phần của cố Tổng Bí thư Trần Phú ngay tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Tháng 9-2005, Đảng và Nhà nước đã tiến hành xây dựng Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú gần nơi tìm thấy phần mộ của ông.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng còn là nơi đặt Nhà truyền thống quận 10 cũ, nhà bia tưởng niệm ghi danh hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, trong đó có anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

