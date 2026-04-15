Giải trí

Lê Nguyên Bảo và cách diễn "ít mà đủ" trong "Bóng ma hạnh phúc"

Thùy Trang

(NLĐO) - Không cần cao trào, Lê Nguyên Bảo vẫn tạo dấu ấn với vai diễn trong "Bóng ma hạnh phúc".

Lê Nguyên Bảo chọn lối đi riêng giữa dàn nhân vật kịch tính

Lê Nguyên Bảo và cách diễn "ít mà đủ" trong "Bóng ma hạnh phúc" - Ảnh 1.

Lê Nguyên Bảo tạo dấu ấn riêng trong "Bóng ma hạnh phúc"

Không chọn cách diễn kịch tính, Lê Nguyên Bảo ghi dấu với vai Tấn Minh bằng lối thể hiện tiết chế, tập trung vào nội tâm, tạo nên một nhân vật có sức nặng cảm xúc riêng.

Giữa nhiều tuyến nhân vật giàu kịch tính trong "Bóng ma hạnh phúc" (đạo diễn Nguyễn Dương), Tấn Minh của Lê Nguyên Bảo lại nổi bật theo cách khác. Không có những màn đối đầu gay gắt hay cao trào cảm xúc, nhân vật này được xây dựng bằng sự im lặng và những khoảng trống.

Điểm đáng chú ý là cách Lê Nguyên Bảo xử lý vai diễn. Anh không sử dụng nhiều thoại hay biểu cảm mạnh, mà để cảm xúc "chảy" qua ánh mắt và nhịp diễn chậm. Điều này tạo nên một dạng nhân vật không ồn ào nhưng vẫn đủ sức giữ người xem.

Phân cảnh của Lê Nguyên Bảo trong "Bóng ma hạnh phúc"

Trong nhiều phân đoạn, Tấn Minh gần như không nói gì. Nhưng chính sự né tránh, chần chừ lại trở thành ngôn ngữ biểu đạt. Đây là lựa chọn khó, bởi nếu không kiểm soát tốt, nhân vật dễ trở nên nhạt. Tuy nhiên, Lê Nguyên Bảo giữ được sự cân bằng, giúp Minh vẫn có chiều sâu.

Một Lê Nguyên Bảo khác trước

Khán giả nhận ra sự khác biệt này so với các vai diễn trước đây của anh. Nếu từng quen với hình ảnh điềm đạm, chuẩn mực, thì Minh là bước chuyển sang dạng nhân vật nhiều khuyết điểm hơn. Đây cũng là thử thách lớn trong việc giữ sự chân thực.

Phân cảnh của Lê Nguyên Bảo trong phim

Tuyến Minh - Hiền trong phim không có biến cố lớn, mà là quá trình rạn nứt dần dần. Điều này đòi hỏi diễn viên phải duy trì cảm xúc ổn định xuyên suốt, thay vì chỉ tập trung vào các điểm cao trào. Đây chính là điểm Lê Nguyên Bảo làm tốt.

Sự "ít mà đủ" trong diễn xuất giúp nhân vật trở nên đáng nhớ. Không phải vì gây sốc, mà vì khiến người xem nhận ra sự quen thuộc. Một kiểu người tồn tại ngoài đời - và chính điều đó tạo nên sức nặng.

Lê Nguyên Bảo và cách diễn "ít mà đủ" trong "Bóng ma hạnh phúc" - Ảnh 2.

Lê Nguyên Bảo đang trở thành cái tên gây chú ý của màn ảnh Việt

Lê Nguyên Bảo là MC, diễn viên truyền hình, giảng viên tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM. Anh ghi dấu qua nhiều phim như "Đừng khóc anh đây rồi", "Giọt máu vô hình".

