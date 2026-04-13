Giải trí

Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn"

Minh Khuê

(NLĐO) - Ba phim cùng ra rạp trong tháng 6 và trong đó "Lầu chú Hỏa" - liên quan đến truyền thuyết đô thị "con ma nhà họ Hứa", cạnh tranh trực diện "Ma xó".

Nhà sản xuất phim "Lầu chú Hỏa" ngày 13-4 tung poster đầu tiên, ghi lại khung cảnh nhóm bạn trẻ 6 người nhìn thẳng về phía căn nhà u ám, báo hiệu cuộc dấn bước khám phá những điều bí ẩn bị chôn giấu của gia chủ.

Trên căn nhà cổ, hình bóng thiếu nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng trên ban công tầng 2, gây ấn tượng thị giác, gợi cảm giác rùng rợn. Trên poster còn có dòng chữ: "Trăm năm phong ấn, oán hồn chưa tan".

Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn" - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của phim

Đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam - ông Lee Jin-sung, cho biết hình ảnh kèm lời giới thiệu đầu tiên này phản ánh tinh thần cốt lõi của tác phẩm là khai thác một truyền thuyết đô thị được truyền tai suốt hơn 100 năm với nhiều bí ẩn và dị bản.

"Con ma nhà họ Hứa" là một trong những giai thoại nổi tiếng và gây tò mò nhưng qua nhiều thập kỷ vẫn chưa được nhiều nhà làm phim thực sự tiếp cận hay khai thác một cách trực diện. Phim hy vọng không chỉ tái hiện một lời đồn, mà còn thử "mở phong ấn" những điều chưa từng được kể lại rõ ràng trên màn ảnh rộng.

Không theo lối mòn, nhà sản xuất tiếp cận và khai thác chất liệu dưới góc nhìn hiện đại, hướng đến nhà làm phim trẻ. Đạo diễn của tác phẩm này là Trần Hùng, sinh năm 1994, từng biết đến khán giả với phim ngắn "Mộng", đã tham gia nhóm biên kịch phim "Đèn âm hồn", "Heo năm móng".

Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn" - Ảnh 2.

Đây là tác phẩm phim dài đầu tay Trần Hùng đạo diễn

Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn" - Ảnh 3.

Nhà sản xuất Lee Jin-sung

"Lầu chú Hỏa" ra rạp vào ngày 12-6, cạnh tranh trực tiếp phim "Ma xó" ra mắt cùng ngày và trước đó là phim "Ốc mượn hồn" phục vụ khán giả từ 5-6. Cả ba phim đều thuộc dòng kinh dị.

Kịch bản "Lầu chú Hỏa" lấy cảm hứng từ lời đồn "oan hồn Hứa thị". Câu chuyện truyền miệng tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh. Năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển lời đồn này thành phim kinh dị "Con ma nhà họ Hứa", tạo nên cơn sốt phòng vé ở miền Nam Việt Nam. Tựa đề phim trở nên nổi tiếng, lưu truyền cho đến tận bây giờ, trở thành cụm từ ám chỉ những người nói mà không giữ lời.

Đạo diễn Quốc Thịnh tỏa sáng trong "Con ma nhà họ Hứa"

Đạo diễn Quốc Thịnh tỏa sáng trong "Con ma nhà họ Hứa"

(NLĐO) – Tối 16-3, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã tổ chức suất diễn tốt nghiệp đại học đạo diễn với vở "Con ma nhà họ Hứa" của đạo diễn Quốc Thịnh. Học trò NSƯT Thành Hội đã tỏa sáng với hai vai trò đạo diễn và diễn viên

"Con ma nhà họ Hứa" - Điều kỳ diệu của tình yêu

Cái kết bất ngờ của câu chuyện sẽ khiến người xem vỡ òa cảm xúc trong niềm hạnh phúc của các nhân vật

Công diễn kịch "Con ma nhà họ Hứa"

Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa công diễn vở kịch "Con ma nhà họ Hứa" (tác giả: Hoàng Mẫn, Hoàng Thái Thanh; đạo diễn: Quốc Thịnh, Tuyết Mai). Vở kịch thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng kịch tâm lý xã hội.

