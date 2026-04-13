Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn"

Nhà sản xuất phim "Lầu chú Hỏa" ngày 13-4 tung poster đầu tiên, ghi lại khung cảnh nhóm bạn trẻ 6 người nhìn thẳng về phía căn nhà u ám, báo hiệu cuộc dấn bước khám phá những điều bí ẩn bị chôn giấu của gia chủ.

Trên căn nhà cổ, hình bóng thiếu nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng trên ban công tầng 2, gây ấn tượng thị giác, gợi cảm giác rùng rợn. Trên poster còn có dòng chữ: "Trăm năm phong ấn, oán hồn chưa tan".

Poster đầu tiên của phim

Đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam - ông Lee Jin-sung, cho biết hình ảnh kèm lời giới thiệu đầu tiên này phản ánh tinh thần cốt lõi của tác phẩm là khai thác một truyền thuyết đô thị được truyền tai suốt hơn 100 năm với nhiều bí ẩn và dị bản.

"Con ma nhà họ Hứa" là một trong những giai thoại nổi tiếng và gây tò mò nhưng qua nhiều thập kỷ vẫn chưa được nhiều nhà làm phim thực sự tiếp cận hay khai thác một cách trực diện. Phim hy vọng không chỉ tái hiện một lời đồn, mà còn thử "mở phong ấn" những điều chưa từng được kể lại rõ ràng trên màn ảnh rộng.

Không theo lối mòn, nhà sản xuất tiếp cận và khai thác chất liệu dưới góc nhìn hiện đại, hướng đến nhà làm phim trẻ. Đạo diễn của tác phẩm này là Trần Hùng, sinh năm 1994, từng biết đến khán giả với phim ngắn "Mộng", đã tham gia nhóm biên kịch phim "Đèn âm hồn", "Heo năm móng".

Đây là tác phẩm phim dài đầu tay Trần Hùng đạo diễn

Nhà sản xuất Lee Jin-sung

"Lầu chú Hỏa" ra rạp vào ngày 12-6, cạnh tranh trực tiếp phim "Ma xó" ra mắt cùng ngày và trước đó là phim "Ốc mượn hồn" phục vụ khán giả từ 5-6. Cả ba phim đều thuộc dòng kinh dị.