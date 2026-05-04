HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lê Phú Gia - gương mặt trẻ sáng giá của quần vợt TP HCM

Tin-ảnh: Q.An

Lê Phú Gia được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của quần vợt Việt Nam.

Không chỉ đạt thành tích nổi bật, cậu còn gây ấn tượng bởi sự tiến bộ và bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ lớn tuổi hơn.

Đến với quần vợt từ năm 5 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha - một huấn luyện viên phong trào, chỉ 3 năm sau, Lê Phú Gia sớm xác định sẽ theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. Năm 2024, cậu cùng đồng đội góp công giúp tuyển U12 Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á và có vé dự vòng loại châu Á.

Lê Phú Gia - gương mặt trẻ sáng giá của quần vợt TP HCM - Ảnh 1.

HLV Đặng Ngọc Vinh hướng dẫn trực tiếp Lê Phú Gia

Kể từ đó, tay vợt trẻ TP HCM liên tục ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi quốc tế, nổi bật là các chức vô địch ITF Asia U14 tại khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á. Không chỉ ở các giải lứa tuổi, Lê Phú Gia còn cho thấy khả năng cạnh tranh ở những sân chơi cao hơn. Tại Davis Cup Junior A/O Qualifying Events 2026, cậu cùng Lê Tiến Anh giành ngôi á quân và đoạt suất tham dự vòng loại cuối châu Á.

Tại Giải Vô địch quốc gia VTF Pro Tour 200 năm 2025, Lê Phú Gia dù mới lần đầu tham dự đã bất ngờ đánh bại tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Phương sau 3 ván đấu căng thẳng, bất chấp việc kém đàn anh hơn 11 tuổi. Chiến thắng này giúp cậu tiến vào tứ kết. Cuối năm 2025, Lê Phú Gia bắt đầu tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng trẻ ITF và chỉ sau 3 giải đấu, cậu đã có 10 điểm - thành tích đáng khích lệ với một tay vợt mới 13 tuổi.

Ngoài tài năng chuyên môn, Lê Phú Gia còn được đánh giá cao về tinh thần thi đấu. Cậu thần tượng Novak Djokovic, học hỏi sự bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ từ tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia này.

Với nền tảng tốt, được đầu tư bài bản cùng khát vọng tiến bộ, Lê Phú Gia được kỳ vọng trong tương lai không xa sẽ trở thành trụ cột của quần vợt TP HCM và Việt Nam.

Tin liên quan

Tay vợt trẻ Việt Nam thuận lợi ra quân ở vòng loại Roland Garros Junior

Tay vợt trẻ Việt Nam thuận lợi ra quân ở vòng loại Roland Garros Junior

(NLĐO) - Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở vòng loại được ATF tổ chức, tuyển chọn các gương mặt xuất sắc tranh vé dự Roland Garros Junior

Tay vợt 14 tuổi TP HCM vô địch giải đấu trẻ ITF

(NLĐO) - Làng quần vợt TP HCM không xa lạ với Lê Phú Gia, và tay vợt trẻ này mới đây đã vô địch giải ITF ASIA U14 (khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á).

Gần 40 quốc gia tranh tài giải quần vợt trẻ ITF World Juniors tại Việt Nam

(NLĐO) - Với sự góp mặt của gần 150 VĐV từ 40 quốc gia, giải ITF World Juniors 14U 2026 tại Lâm Đồng chính thức diễn ra đến 14 tháng 3.

Lê Phú Gia gương mặt trẻ tài năng trẻ Quần vợt TP HCM vô địch ITF Asia U14 Đông Nam Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo