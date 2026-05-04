Lê Phú Gia - gương mặt trẻ sáng giá của quần vợt TP HCM

Không chỉ đạt thành tích nổi bật, cậu còn gây ấn tượng bởi sự tiến bộ và bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ lớn tuổi hơn.

Đến với quần vợt từ năm 5 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha - một huấn luyện viên phong trào, chỉ 3 năm sau, Lê Phú Gia sớm xác định sẽ theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. Năm 2024, cậu cùng đồng đội góp công giúp tuyển U12 Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á và có vé dự vòng loại châu Á.

HLV Đặng Ngọc Vinh hướng dẫn trực tiếp Lê Phú Gia

Kể từ đó, tay vợt trẻ TP HCM liên tục ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi quốc tế, nổi bật là các chức vô địch ITF Asia U14 tại khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á. Không chỉ ở các giải lứa tuổi, Lê Phú Gia còn cho thấy khả năng cạnh tranh ở những sân chơi cao hơn. Tại Davis Cup Junior A/O Qualifying Events 2026, cậu cùng Lê Tiến Anh giành ngôi á quân và đoạt suất tham dự vòng loại cuối châu Á.

Tại Giải Vô địch quốc gia VTF Pro Tour 200 năm 2025, Lê Phú Gia dù mới lần đầu tham dự đã bất ngờ đánh bại tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Phương sau 3 ván đấu căng thẳng, bất chấp việc kém đàn anh hơn 11 tuổi. Chiến thắng này giúp cậu tiến vào tứ kết. Cuối năm 2025, Lê Phú Gia bắt đầu tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng trẻ ITF và chỉ sau 3 giải đấu, cậu đã có 10 điểm - thành tích đáng khích lệ với một tay vợt mới 13 tuổi.

Ngoài tài năng chuyên môn, Lê Phú Gia còn được đánh giá cao về tinh thần thi đấu. Cậu thần tượng Novak Djokovic, học hỏi sự bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ từ tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia này.

Với nền tảng tốt, được đầu tư bài bản cùng khát vọng tiến bộ, Lê Phú Gia được kỳ vọng trong tương lai không xa sẽ trở thành trụ cột của quần vợt TP HCM và Việt Nam.