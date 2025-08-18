Tay vợt trẻ Việt Nam thuận lợi ra quân ở vòng loại Roland Garros Junior

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tay vợt trẻ Việt Nam thuận lợi ra quân ở vòng loại Roland Garros Junior

Quốc An - Ảnh: VTF

(NLĐO) - Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở vòng loại được ATF tổ chức, tuyển chọn các gương mặt xuất sắc tranh vé dự Roland Garros Junior

Tay vợt trẻ Lê Tiến Anh đã có khởi đầu ấn tượng tại vòng loại - "Roland Garros Junior Series by Renault 2026" - khu vực Đông Nam Á - Đông Á - Nam Á, khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 người Ấn Độ, Ranvir Singh.

Trong trận ra quân ngày hôm nay (18-8), Tiến Anh chạm trán tay vợt Ấn Độ được xếp hạt giống số 2 và bị đối thủ kéo đến set 3 để phân định. Tay vợt trẻ Việt Nam vẫn chứng tỏ bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (6-3, 5-7, 6-2), qua đó tạo nên bất ngờ lớn ngay vòng đấu mở màn.

Tay vợt trẻ Việt Nam thuận lợi ra quân ở vòng loại Roland Garros Junior- Ảnh 1.

Tiến Anh có trận ra quân thuận lợi

Thành tích này tiếp nối phong độ ấn tượng của Tiến Anh thời gian qua. Trước đó, anh từng vô địch đơn và đôi nam tại ITF U14 châu Á 2024, đồng thời đăng quang cả hai nội dung đơn và đôi nam tại ATF U14 năm 2025 ở Bình Dương.

Với thành tích trên, Tiến Anh là VĐV duy nhất của khu vực Đông Nam Á đủ điều kiện và được BTC xét tham gia giải đấu này.

"Roland Garros Junior Series by Renault" là giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) tổ chức, nhằm tìm kiếm những tài năng U16 xuất sắc từ khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á.

Giải đấu diễn ra tại Trung Quốc và kéo dài đến ngày 23-8.

Các tay vợt vượt qua vòng loại này sẽ góp mặt tại vòng chung kết châu Á, với cơ hội giành suất đặc cách dự "Roland Garros Junior Championships 2026" - giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.

Tin liên quan

Sốc: Tay vợt 13 tuổi của TP HCM hạ tuyển thủ Davis Cup ở Giải Quốc gia

Sốc: Tay vợt 13 tuổi của TP HCM hạ tuyển thủ Davis Cup ở Giải Quốc gia

(NLĐO) - Tay vợt 13 tuổi của đơn vị TP HCM vừa tạo nên cú sốc khi hạ tuyển thủ Davis Cup Việt Nam ở giải quốc gia.

Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella

(NLĐO) - Trong thời gian nghỉ dưỡng cùng gia đình, Djokovic vừa nhận án phạt từ chính quyền TP Marbella (Tây Ban Nha) vì căn biệt thự ở khu Sierra Blanca.

TP HCM vô địch Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025

(NLĐO) - Tuyển TP HCM giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025 vừa khép lại tại Đắk Lắk, với thành tích 5 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ.

Roland Garros Lê Tiến Anh ATF ITF
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo