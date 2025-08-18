Tay vợt trẻ Việt Nam thuận lợi ra quân ở vòng loại Roland Garros Junior

Tay vợt trẻ Lê Tiến Anh đã có khởi đầu ấn tượng tại vòng loại - "Roland Garros Junior Series by Renault 2026" - khu vực Đông Nam Á - Đông Á - Nam Á, khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 người Ấn Độ, Ranvir Singh.

Trong trận ra quân ngày hôm nay (18-8), Tiến Anh chạm trán tay vợt Ấn Độ được xếp hạt giống số 2 và bị đối thủ kéo đến set 3 để phân định. Tay vợt trẻ Việt Nam vẫn chứng tỏ bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (6-3, 5-7, 6-2), qua đó tạo nên bất ngờ lớn ngay vòng đấu mở màn.

Tiến Anh có trận ra quân thuận lợi

Thành tích này tiếp nối phong độ ấn tượng của Tiến Anh thời gian qua. Trước đó, anh từng vô địch đơn và đôi nam tại ITF U14 châu Á 2024, đồng thời đăng quang cả hai nội dung đơn và đôi nam tại ATF U14 năm 2025 ở Bình Dương.

Với thành tích trên, Tiến Anh là VĐV duy nhất của khu vực Đông Nam Á đủ điều kiện và được BTC xét tham gia giải đấu này.

"Roland Garros Junior Series by Renault" là giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) tổ chức, nhằm tìm kiếm những tài năng U16 xuất sắc từ khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á.

Giải đấu diễn ra tại Trung Quốc và kéo dài đến ngày 23-8.

Các tay vợt vượt qua vòng loại này sẽ góp mặt tại vòng chung kết châu Á, với cơ hội giành suất đặc cách dự "Roland Garros Junior Championships 2026" - giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.