Lê Quang Liêm vào vòng 3, World Cup cờ vua 2025 sốc với cao thủ

Sau khi chấp nhận chia điểm với Baadur Jobava ở ván thứ nhất, Lê Quang Liêm (Elo 2.729) có đôi chút bất lợi khi cầm quân đen ở ván lượt về với kỳ thủ người Georgia có hệ số Elo 2.573. Baadur Jobava chọn khai cuộc hiếm thấy Scotch và sớm lâm vào tình cảnh khó khăn trước màn phong tỏa của đại diện Việt Nam.



ĐKT Lê Quang Liêm giành chiến thắng để vào vòng 3 World Cup

Hàng loạt nước đi sai sót khiến Baadur Jobava lúng túng và chấp nhận thất bại chỉ sau 22 nước đi. Ván cờ kết thúc nhanh và thống kê cho thấy tỉ lệ nước đi chính xác của Lê Quang Liêm trùng với máy tính đến 98%, không phạm bất cứ sai lầm nào.

Lê Quang Liêm có cơ hội tiến xa tại World Cup 2025

Lê Quang Liêm giành quyền đi tiếp với tỉ số chung cuộc 1,5-0,5 sau hai ván. Suất tham dự vòng ba đảm bảo cho Lê Quang Liêm khoản tiền thưởng 16.000 USD từ ban tổ chức. Anh sẽ được nghỉ một ngày, trước khi gặp Jeffery Xiong (Mỹ, 2.649) ở vòng ba.

So Wesley (trái) bất ngờ thúc thủ trước Titas Stremavicius

Rất nhiều trận đấu vòng hai phải kéo dài do hai kỳ thủ hòa nhau ở hai ván tiêu chuẩn, phải chờ đấu tiếp các ván tie-break cờ nhanh và cờ chớp ở ngày thứ ba. Khá nhiều kết quả gây sốc ở vòng đấu thứ nhì khi kỳ thủ hạng 8 thế giới So Wesley (Mỹ, 2.756) bất ngờ thúc thủ trước Titas Stremavicius (Lithuania, 2.531) với tỉ số 0,5 - 1,5.

Trong khi đó, một siêu đại kiện tướng khác là Ian Nepominachtchi (Nga, 2.732) thất bại với tỉ số 0,5-1,5 trước Ghosh Diptayan (Ấn Độ, 2.573).

Ian Nepominachtchi (trái) thất bại trước Ghosh Diptayan

World Cup cờ vua 2025 diễn ra tại Goa, Ấn Độ từ ngày 1 đến 27-11 với quỹ thưởng 2 triệu USD. 206 kỳ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch cùng ba gương mặt xuất sắc nhất để nhận suất tham dự Candidates 2026.

Đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju thi đấu cùng Kazybek Nogerbek

Nhà vô địch sẽ nhận tiền thưởng 120.000 USD. Ngay cả những kỳ thủ bị loại ngay vòng một cũng sẽ được nhận 3.500 USD.