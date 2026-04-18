Thể thao

Lê Thị Bằng … "test mẹ bầu" trước giờ thượng đài

Quang Liêm

(NLĐO) - Hình ảnh một tay đấm vốn quen với những cú ra đòn uy lực, nay đi khám với tâm thế vừa nghiêm túc vừa… hơi hồi hộp khiến nhiều người bật cười thích thú.

Không chỉ cân ký, kiểm tra thể lực hay thử găng, các nữ võ sĩ trước khi bước vào sàn đấu chuyên nghiệp giờ đây còn phải trải qua một thủ tục khá đặc biệt: kiểm tra thai kỳ. Câu chuyện tưởng chừng "ngoài lề" nhưng lại là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên.

Mới đây, võ sĩ Lê Thị Bằng đã có buổi kiểm tra y tế, trong đó có xét nghiệm thai trước khi chuẩn bị tham dự nội dung chuyên nghiệp tại giải Boxing Trigger 2026, sẽ diễn ra vào ngày 19-4. Hình ảnh một tay đấm vốn quen với những cú ra đòn uy lực, nay đi khám với tâm thế vừa nghiêm túc vừa… hơi hồi hộp khiến nhiều người bật cười thích thú.

Lê Thị Bằng … "test mẹ bầu" trước giờ thượng đài - Ảnh 1.

Lê Thị Bằng tích cực tập luyện. Ảnh: Minh Tân

Thực tế, đây không phải câu chuyện hiếm. Không chỉ boxing, quy định này cũng xuất hiện ở nhiều môn thể thao đối kháng và biểu diễn cường độ cao. Ở môn taekwondo, những vận động viên đỉnh cao như Châu Tuyết Vân - người từng giành nhiều huy chương thế giới ở nội dung quyền - cũng luôn phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước khi thi đấu quốc tế. 

Dù taekwondo (đặc biệt là nội dung quyền) mang tính biểu diễn nhiều hơn, nhưng các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi bật nhảy, xoay người liên tục, nên yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu, điều mà HLV Nguyễn Thanh Huy luôn đặt ra trước mỗi giải đấu cho đội tuyển quốc gia taekwondo. 

Lê Thị Bằng … "test mẹ bầu" trước giờ thượng đài - Ảnh 2.

Hotgirl làng võ Châu Tuyết Vân luôn được các HLV chăm sóc kĩ về yếu tố sức khoẻ trước khi lên thảm đấu. Ảnh: Quang Liêm

Trong các môn võ như Muay Thai, Judo hay Karate, quy định kiểm tra thai kỳ cũng không phải chuyện lạ. Các liên đoàn quốc tế đều yêu cầu vận động viên nữ ký cam kết hoặc thực hiện xét nghiệm trước khi lên sàn, nhằm loại trừ mọi rủi ro tiềm ẩn. 

Thậm chí, ở một số môn tưởng chừng "ít va chạm" hơn như thể dục dụng cụ hay aerobic, các bài thi với cường độ cao, động tác nhào lộn phức tạp vẫn khiến việc kiểm tra sức khỏe tổng quát - trong đó có yếu tố thai kỳ - trở thành điều cần thiết. 

Một HLV chia sẻ vui: "Vận động viên nữ thi đấu giờ không chỉ 'đủ lực' mà còn phải 'đủ điều kiện. Võ sĩ nam chỉ lo cân ký, nữ võ sĩ thì ngoài cân ký còn phải 'check thêm một điều lớn lao hơn'!". Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng phản ánh rõ tính đặc thù của thể thao nữ ở các môn đối kháng. 

Lê Thị Bằng tích cực tập luyện để tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Clip: Trigger

Trao đổi với Phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Vĩnh Nghi, Chủ tịch Liên đoàn Boxing TP HCM, nhấn mạnh: "Thể thao hiện đại ngày càng chuyên nghiệp và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Những quy định tưởng chừng "lạ lùng" lại chính là cách để bảo vệ vận động viên - đặc biệt là các nữ võ sĩ, những người vừa mạnh mẽ trên sàn đấu, vừa cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn về sức khỏe".

Với riêng Lê Thị Bằng, buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ, giúp cô hoàn tất các thủ tục để yên tâm bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. "Đi khám mà hồi hộp hơn lúc chờ lên đài" - nữ võ sĩ hài hước chia sẻ.



Không có được cơ hội đến Malaysia để bảo vệ HCV SEA Games do chủ nhà kỳ 2017 không tổ chức môn quyền Anh, tay đấm nữ Lê Thị Bằng sẽ cùng các đồng đội có cơ hội chứng tỏ mình tại Giải Vô địch Boxing nữ châu Á 2017 khai diễn vào chiều 2-11.

Lê Thị Bằng khẳng định sức mạnh

Sau nội dung võ cổ truyền khởi tranh từ tuần trước, chiều 11-7, nội dung boxing Giải Võ thuật Let's Viet lần III - 2015 cũng đã khai mạc tại Trung tâm Võ thuật TDTT Quốc phòng 2 - Quân khu 7 (TP HCM).

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh

(NLĐO) - Giải nghệ tròn 10 năm, cựu vô địch quyền Anh nữ SEA Games 2015 Lê Thị Bằng quyết định tái xuất, lần này trên sàn đấu chuyên nghiệp Trigger Promotion.

boxing Châu Tuyết Vân Taekwondo mẹ bầu Võ sĩ Lê Thị Bằng
