Thể thao

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh

Đông Linh - Ảnh: Lê Hiếu

(NLĐO) - Giải nghệ tròn 10 năm, cựu vô địch quyền Anh nữ SEA Games 2015 Lê Thị Bằng quyết định tái xuất, lần này trên sàn đấu chuyên nghiệp Trigger Promotion.

Câu chuyện cựu hoa khôi, tay đấm huyền thoại một thời Lê Thị Bằng sẵn sàng cho màn tái xuất sau 10 năm lùi vào hậu trường, đã và đang khiến làng quyền Anh Việt dậy sóng. Màn thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp giữa Bằng và võ sĩ người Papua New Guinea Magdalyn Menjawi vào ngày 19-4 tại chương trình võ thuật Trigger Promotion 7 chắc chắn sẽ được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Giải nghệ trong xót xa

10 năm trước, giữa lúc tài nghệ đang ở độ chín ở lứa tuổi "vàng" của một võ sĩ, Lê Thị Bằng lặng lẽ tuyên bố giải nghệ. Chấn thương dai dẳng ở lưng và đầu gối không chỉ khiến nữ võ sĩ "thuận cú trái" siêu hiếm này phải dở dang giấc mộng tham sự Olympic Rio 2016 mà cô còn phải đi đến quyết định từ giã sàn đấu.

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh - Ảnh 1.

Lê Thị Bằng tuyên bố giải nghệ ở giai đoạn đỉnh cao phong độ

Sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao và sải tay ấn tượng, cô gái quê Hưng Yên nổi tiếng với những cú móc trái lợi hại cùng một bảng thành tích thi đấu cực kỳ đáng nể. Khởi nghiệp với tư cách một tay đấm nghiệp dư rồi trưởng thành trong màu áo boxing Quân Đội, Lê Thị Bằng nhiều năm liền vô địch quốc gia, được triệu tập tham gia đội tuyển Việt Nam tranh tài tại các giải đấu lớn trong nước cũng như quốc tế.

Sự nghiệp của Lê Thị Bằng được tô đậm bằng vinh quang của tấm huy chương đồng ASIAD 17 (2014) cùng với tấm huy chương vàng SEA Games 28 (2015) hạng cân 54kg nữ.

Chính vì thế, nhiều người lấy làm tiếc cho Bằng khi một sự nghiệp rực rỡ đã chính thức khép lại trong dang dở…

Sống cùng đam mê quyền Anh

Khi quyết định chọn mưu sinh ở TP HCM phồn hoa đô hội, hẳn cựu nữ võ sĩ xinh đẹp Lê Thị Bằng không nghĩ cô chẳng thể đoạn tuyệt với niềm đam mê quyền Anh. Có lúc người ta thấy Lê Thị Bằng vừa đảm nhiệm vai trò một HLV quyền Anh bên cạnh việc trở thành đồng chủ sở hữu một công ty thể thao, phát triển hệ thống phòng tập boxing khang trang với những thiết bị hiện đại, đắt tiền.

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh - Ảnh 2.

Quyền Anh là niềm đam mê bất tận với Lê Thị Bằng

Thường xuyên hơn là việc cô theo học trường Đại học Thể dục thể thao TP HCM để bổ sung thêm kiến thức võ thuật, chính là để chuẩn bị cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Nhiều gợi ý để cô quay lại võ đài trong những năm qua nhưng đều không thành công, cho dù Lê Thị Bằng tự nguyện tham gia Liên đoàn Boxing TP HCM vài nhiệm kỳ liên tiếp để có thể đóng góp nhiều hơn cho bộ môn này.

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh - Ảnh 3.

Cựu vô địch SEA Games Lê Thị Bằng tái xuất ở tuổi 34

Sự phát triển mạnh mẽ và làn sóng bùng nổ của quyền Anh chuyên nghiệp tại TP HCM dường như đã khơi lại nhiệt huyết và ngọn lửa đam mê thượng đài trong cô. Lặng lẽ tập luyện trở lại cuối năm 2025, Lê Thị Bằng mới đây tuyên bố tái xuất, lần này trên sàn đấu quyền Anh chuyên nghiệp như một sự thử thách bản thân ở một tầm mới, khó khăn hơn, cam go hơn nhưng theo cô, chắc chắn thú vị hơn rất nhiều.

Đồng hành cùng huyền thoại

Trở lại sàn đấu ở tuổi 34, Lê Thị Bằng không hề đơn độc với niềm đam mê của mình. Bên cạnh sự hỗ trợ về chuyên môn của "sư phụ" Trịnh Văn Trí, ông bầu nổi tiếng trong làng quyền Anh thành phố, nữ võ sĩ xinh đẹp và tài năng một thời còn có sự đồng hành của Lazu, thương hiệu sữa dinh dưỡng có tiếng ở New Zealand.

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh - Ảnh 4.

Võ sĩ Lê Thị Bằng ký kết hợp tác với Lazu Việt Nam

Lê Thị Bằng nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm sữa Lazu Golden Wellness buổi đầu phát triển tại thị trường Việt Nam, mang đến nguồn năng lượng vượt trội, giúp VĐV thể thao phục hồi nhanh sau tập luyện.

Sát cánh cùng cựu vô địch SEA Games trở lại võ đài quyền Anh - Ảnh 5.

Khán giả nóng lòng chờ ngày Lê Thị Bằng tái xuất

Lazu Việt Nam cam kết đồng hành với Lê Thị Bằng trong suốt hành trình thi đấu chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa về mọi mặt đồng thời tư vấn kịp thời về phác đồ dinh dưỡng theo từng giai đoạn, đảm bảo Lê Thị Bằng trở lại sàn đấu trong tình trạng thể chất tốt nhất có thể, một cách khoa học và bền vững.

Những chương trình truyền thông về giáo dục sức khỏe cộng đồng, đặc biệt hướng đến cộng đồng VĐV và người tập luyện thể thao, sẽ được đôi bên triển khai, hướng đến việc phát triển tối ưu của từng cá nhân cũng như cộng đồng.

Tin liên quan

Nguyễn Văn Hải chiến thắng đêm thượng đài "Ngòi nổ quyền Anh - Trigger Promotion 5"

(NLĐO) – Bùng nổ sau 6 hiệp đấu quyết liệt và căng thẳng, võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Văn Hải vượt qua đối thủ trẻ Cao Quốc Việt ở trận so găng quyền Anh được chờ đợi.

Võ sĩ nữ Hà Nội thắng áp đảo ở Giải Vô địch quyền Anh quốc gia

(NLĐO) - Những tay đấm mạnh khẳng định vị thế hàng đầu tại Giải Vô địch quyền Anh quốc gia 2025 và nữ Hà Nội, nam Quân Đội tiếp tục nắm giữ ngôi vị số 1.

Hai động thái lạ của Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF) tại TPHCM

(NLĐO) - Hội nghị thường niên của một tổ chức quyền Anh quốc tế uy tín dự kiến được tổ chức tại TP HCM đang đối mặt với việc vi phạm các thủ tục hành chính.

