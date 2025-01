Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30: Hành trình ý nghĩa, tự hào

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 diễn ra đêm 8-1 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), tường thuật trực tiếp trên VTV9, mang đậm ý nghĩa về dòng chảy 30 năm của một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật.

Tri ân và tôn vinh

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, khẳng định Giải Mai Vàng đã động viên, tôn vinh xứng đáng thành quả lao động nghệ thuật cũng như tinh thần vì cộng đồng của văn nghệ sĩ, phục vụ đắc lực cho đời sống tinh thần của công chúng và được nhiệt liệt đón nhận.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của Giải Mai Vàng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy TP HCM đã tặng bằng khen cho tập thể Báo Người Lao Động và ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024.

UBND TP HCM cũng trao tặng bằng khen cho các văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác lan tỏa giá trị cộng đồng của Giải Mai Vàng, bao gồm: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, MC Quỳnh Hoa và nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp.

Tổ khúc múa “Dòng chảy 30 mùa Mai Vàng” tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024, đêm 8-1

Đặc biệt, NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương được vinh danh giải thưởng "Mai Vàng thành tựu 30 năm" vì những đóng góp cho Giải Mai Vàng và trong sự nghiệp nghệ thuật nói chung. NSND Thu Hiền và NSƯT Thành Lộc được trao tặng "Mai Vàng tri ân" - chương trình ý nghĩa với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank).

Nội dung quan trọng được mong chờ nhất là trao Giải Mai Vàng năm nay cho các hạng mục. Không ngoài dự đoán, nhiều gương mặt mới lẫn quen thuộc với Giải Mai Vàng đã được xướng tên như Soobin Hoàng Sơn, Trang Pháp, Võ Minh Lâm, Tự Long... Giải thưởng là sự ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật, cũng là minh chứng cho tình yêu thương lớn của khán giả dành cho các nghệ sĩ.

Trước đó, ngày 6-1, Ban Tổ chức đã công bố, trao giải 4 hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024. Theo đó, hạng mục MV (Video ca nhạc) được yêu thích nhất thuộc về "Giá như" của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện. Vở diễn được yêu thích nhất là "Lạc lối ở Bangkok" của Nhà hát Thanh Niên, đạo diễn Ngọc Hồng dàn dựng. Ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất, "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh; phát trên kênh HTV2, Vie Channel đã được vinh danh. Phim điện ảnh được yêu thích nhất là "Đào, phở và piano" của đạo diễn - NSƯT Phi Tiến Sơn.

Nơi hội tụ, kết nối cảm xúc

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 hội tụ đông đảo văn nghệ sĩ khách mời trao giải, trong đó nhiều người đã từng đoạt Giải Mai Vàng. Bên cạnh đó là hơn 100 nghệ sĩ, ca sĩ - rapper, diễn viên, người mẫu... và các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng năm nay.

Với 3 phần mang ý nghĩa Tri ân - Gắn kết - Tiếp nối, điểm nhấn của chương trình là ca cảnh mang tên "Mai Vàng hội ngộ mừng xuân" do nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp sáng tác, NSƯT Võ Thanh Liêm và NSƯT Minh Tâm hòa âm. Ca cảnh có sự tham gia của NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tú Sương và nghệ sĩ Huỳnh Quý. Lấy chất liệu từ những hoạt động ý nghĩa sau mặt báo của Báo Người Lao Động, ca cảnh khéo léo lồng ghép nhiều chương trình, cuộc thi như "Tự hào cờ Tổ quốc", "Lòng tốt quanh ta", "Người Thầy thuốc trong tôi"...

Tổ khúc múa "Dòng chảy 30 mùa Mai Vàng" do biên đạo Huỳnh Đoan Trinh dàn dựng; ca khúc "Mai Vàng" do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác; ca khúc "Như hoa mùa xuân"... cũng nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Dấu ấn của chương trình là liên khúc "Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin và khát vọng" gồm các sáng tác: "Thành phố niềm tin và khát vọng" (Nguyễn Thiên Tuế), "Vút cao giữa trời tự do" (Mai Trâm), "Từ TP HCM nhìn về lịch sử" (Hoàng Trung Anh, Huy Trương) và "Đô thị rực rỡ" (Nguyễn Văn Chung) - được chọn từ các tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức.

Đáng chú ý, các "anh trai", "anh tài" của 2 chương trình được công nhận là 2 trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của cả nước là "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã xuất hiện và biểu diễn trong chương trình. NSND Thanh Lam, vũ đoàn Bầu Trời Xanh và vũ đoàn Si Si cũng trình diễn tiết mục "Này chân đất ơi!" do Lưu Hà An sáng tác.

Hai MC Đại Nghĩa và Thúy Hằng hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt, kết nối cảm xúc, mang đến sự trọn vẹn cho chương trình đặc biệt.

Một hoạt động đáng chú ý khác là sự kiện thảm đỏ, diễn ra tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố với đông đảo nghệ sĩ hội ngộ và gửi đến khán giả lời tri ân. Trước đó là phần biểu diễn của nhiều ca sĩ trẻ.

Tùng Dương được tôn vinh "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024" Nhận giải thưởng "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024" là nam ca sĩ Tùng Dương. Ca sĩ Tùng Dương nhận giải thưởng, trước khi thể hiện ca khúc “Cánh chim phượng hoàng” tại chương trình Đây là giải thưởng nhằm vinh danh cá nhân văn nghệ sĩ tích cực tham gia công tác xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Kết quả các hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 - Nam ca sĩ - rapper: Soobin Hoàng Sơn, ca khúc "Giá như" (sáng tác: Soobin Hoàng Sơn) - Nữ ca sĩ: Trang Pháp, ca khúc "Gửi chồng tương lai" (sáng tác: Trang Pháp) - Ca khúc: "Thuận nước đẩy thuyền" (sáng tác: S.T Sơn Thạch, Thanh Hưng, Andiez) - MV (Video ca nhạc): "Giá như" (sáng tác: Soobin Hoàng Sơn, đạo diễn: Lâm Đạo Đạo, thể hiện: Soobin Hoàng Sơn) - Nam diễn viên sân khấu: Võ Minh Lâm, vai ông Bảy Đờn vở "Người ven đô" (Sân khấu Cải lương mới Đại Việt) - Nữ diễn viên sân khấu: Tú Sương, vai Trịnh Thị Ngọc Lữ vở "Long Phụng Kỳ Tài" (Sân khấu Thiên Long) - Diễn viên hài: Tự Long, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" - Vở diễn sân khấu: "Lạc lối ở Bangkok", đạo diễn Hồng Ngọc (Nhà hát IDECAF) - Nam diễn viên Điện ảnh - Truyền hình: Jun Phạm, vai Tuấn Kiệt phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" - Nữ diễn viên Điện ảnh - Truyền hình: Thúy Ngân, vai Thiên Ân phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" - Phim truyền hình: "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" (đạo diễn: Nguyễn Hoàng Anh, VieON) - Phim điện ảnh: "Đào, phở và piano (đạo diễn: NSƯT Phi Tiến Sơn) - Người dẫn chương trình (MC): Anh Tuấn, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (VTV3) - Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình: "Anh trai vượt ngàn chông gai" (VTV3) và "Anh trai say hi" (HTV2 - Vie Channel)

Lời cảm ơn Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Giải Mai Vàng trân trọng cảm ơn: Nhà tài trợ kim cương: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank). Nhà tài trợ vàng: Tập đoàn Bamboo Capital; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Tập đoàn Vingroup. Nhà tài trợ bạc: Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu; Trường Đại học Văn Hiến; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group). Đơn vị đồng hành: Tập đoàn Đức Long Gia Lai; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đơn vị hỗ trợ: Hệ thống Nhà thuốc & Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu; Siêu Ứng dụng Giải trí VieON; MCV Group; Công ty CP VCCORP; nền tảng TikTok. Cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024, các văn nghệ sĩ, nhà báo đã tham gia giải thưởng với vai trò đóng góp chuyên môn. Cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động - công chúng của Giải Mai Vàng đã nhiệt tình tham gia đề cử, bầu chọn để Giải Mai Vàng 2024 có được thành công như mong muốn. Trân trọng! BAN BIÊN TẬP BAN CHỈ ĐẠO - BAN TỔ CHỨC GIẢI MAI VÀNG