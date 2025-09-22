HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt

Đông Linh (theo UEFA, Goal, CBS)

(NLĐO) - Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 sẽ diễn ra vào rạng sáng 23-9 tại Paris với nhiều tên tuổi lớn quyết định không tham dự.

Khi Rodri của Man City giành giải thưởng Quả bóng vàng 2024, Vinicius Jr. của Real Madrid đã không có mặt tại sự kiện diễn ra tại Nhà hát Chatelet, Paris. Lễ trao giải năm nay xem ra còn có nhiều sự cố hơn khi tiền đạo Ousmane Dembele của PSG - ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng - nhiều khả năng sẽ vắng mặt.

Các chuyên gia bỏ phiếu ra sao

Hệ thống bình chọn dựa trên ba yếu tố: Thành tích cá nhân, thành tích của đội bóng và sự nghiệp. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao bình chọn cho giải thưởng nam và 50 nhà báo bình chọn cho giải thưởng nữ với 10 đề cử hàng đầu cho mỗi hạng mục.

Mỗi vị trí trong top 10 sẽ nhận được một số điểm nhất định, tương ứng với thứ hạng: 15 điểm vị trí số một, 12 điểm vị trí thứ hai, 10 điểm vị trí thứ ba và giảm dần đến 1 điểm cho vị trí thứ mười.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 1.

Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất

Giải thưởng Kopa Trophy, được trao cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, có hệ thống bình chọn khác hẳn với ban giám khảo gồm những người từng đoạt giải Quả bóng vàng.

Thay đổi lớn nhất của giải đấu năm 2025 là sự cân bằng hoàn toàn giữa số lượng cúp nam và nữ. Tất cả các giải thưởng sẽ được trao cho cả nam và nữ mà không có sự khác biệt.

Chuyện gì đã xảy ra vào năm 2024?

Gala trao thưởng Quả bóng vàng 2024 bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những sự việc liên quan đến Real Madrid. Phái đoàn của đội bóng Tây Ban Nha quyết định không tham dự lễ trao giải sau khi có thông tin Rodri sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City giành Quả bóng vàng.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 2.

Real Madrid "tẩy chay" gala trao giải Quả bóng vàng năm 2024

Nhiều tranh cãi xung quanh sự kiện này, đặc biệt là khi Real Madrid được trao giải "Đội hình của năm" và Carlo Ancelotti cũng được vinh danh là "Huấn luyện viên của năm".

Đội bóng của ông bầu Florentino Perez đã công khai bày tỏ sự bất đồng với cách thức tổ chức lễ trao giải và các giải thưởng của France Football. Họ tuyên bố: "Nếu tiêu chí của giải thưởng không trao cho Vinicius là người chiến thắng, thì những tiêu chí tương tự đó nên hướng đến Carvajal. Vì điều này đã không xảy ra, rõ ràng là Quả bóng vàng không tôn trọng Real Madrid. Và Real Madrid sẽ không đến nơi nào không được tôn trọng".

Dembele vắng mặt?

Ứng viên số 1 của giải thưởng Quả bóng vàng 2025 có thể sẽ không tham dự sự kiện, nguyên nhân chính có thể vì trận đấu trên sân khách của PSG với Olympique Marseille ngày 21-9 đã bị hoãn lại do dự báo có bão ở khu vực này.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 3.

Dembele có khả năng không dự lễ trao giải năm nay

Theo nhiều báo cáo, khả năng Dembele có mặt tại Nhà hát Chatelet đang bị nghi ngờ, bao gồm việc anh đang chấn thương và dự kiến sẽ không ra sân trong trận đấu với đội bóng của Roberto De Zerbi.

Đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với Real Madrid năm ngoái, những người được đề cử sẽ không biết ai là người chiến thắng giải thưởng cho đến tối thứ Hai, điều này càng khiến sự hiện diện của Dembele trở nên quan trọng hơn.

Hai sao Barcelona không dự Gala

Theo Mundo Deportivo, tiền vệ Pedri và tiền đạo Robert Lewandowski đã quyết định không đến Paris tham dự lễ trao giải. 

Nguyên nhân vì bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế Barcelona không coi mình là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này, vì vậy họ ưu tiên nghỉ ngơi để duy trì thể lực giữa lịch trình thi đấu dày đặc. 

Trước đó, Kylian Mbappe (Real Madrid) cũng xác nhận chỉ theo dõi lễ trao giải qua truyền hình.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 4.
Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 5.

Mbappe, Pedri và Lewandowski vắng mặt tại Gala

Trên thực tế, Barcelona vẫn còn hai đại diện có cơ hội đoạt "Quả bóng vàng" là Lamine Yamal và Raphinha khi họ là ứng viên chính cạnh tranh với Ousmane Dembele (PSG). Ngoài ra, HLV Hansi Flick được để cử cho hạng mục HLV xuất sắc nhất.

Các giải thưởng sẽ được trao tại Paris:

Quả bóng vàng (cầu thủ nam, cầu thủ nữ xuất sắc nhất mùa giải 2024-25)

Giải thưởng Kopa (cầu thủ nam, cầu thủ nữ U21 xuất sắc nhất)

Giải thưởng Yashin Trophy (thủ môn nam, thủ môn nữ xuất sắc nhất)

Giải thưởng Gerd Müller (cầu thủ nam, cầu thủ nữ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ/đội tuyển quốc gia)

Giải thưởng Johan Cruyff (HLV nam, HLV nữ xuất sắc nhất, câu lạc bộ/đội tuyển quốc gia)

Giải Câu lạc bộ nam, Câu lạc bộ nữ hay nhất của năm

Giải thưởng Socrates

Danh sách đề cử giải Quả bóng vàng nam năm 2025

Jude Bellingham (Anh, Real Madrid), Ousmane Dembélé (Pháp, Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma (Ý, PSG/Man City), Désiré Doué (Pháp, Paris Saint-Germain), Denzel Dumfries (Hà Lan, Inter), Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Thụy Điển, Sporting CP/Arsenal), Erling Haaland (Na Uy, Manchester City), Achraf Hakimi (Morocco, Paris Saint-Germain), Harry Kane (Anh, Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG), Robert Lewandowski (Ba Lan, Barcelona), Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), Lautaro Martínez (Argentina, Inter), Kylian Mbappé (Pháp, Real Madrid), Scott McTominay (Scotland, Napoli), Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), João Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Michael Olise (Pháp, Bayern), Cole Palmer (Anh, Chelsea), Pedri (Tây Ban Nha, Barcelona), Raphinha (Brazil, Barcelona), Declan Rice (Anh, Arsenal), Fabián Ruiz (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool), Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool), Vinícius Júnior (Brazil, Real Madrid), Vitinha (Bồ Đào Nha, Paris) Saint-Germain), Florian Wirtz (Đức, Leverkusen/Liverpool), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona).

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 6.

Dàn sao hội tụ ở Paris

Danh sách đề cử Quả bóng vàng nữ năm 2025

Sandy Baltimore (Pháp, Chelsea), Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride), Aitana Bonmatí (Tây Ban Nha, Barcelona), Lucy Bronze (Anh, Chelsea), Klara Bühl (Đức, Bayern), Mariona Caldentey (Tây Ban Nha, Arsenal), Sofia Cantore (Ý, Juventus/Washington Spirit), Steph Catley (Úc, Arsenal), Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City), Melchie Dumornay (Haiti, Lyon), Emily Fox (Mỹ, Arsenal), Cristiana Girelli (Ý, Juventus), Esther González (Tây Ban Nha, Gotham FC), Caroline Graham Hansen (Na Uy, Barcelona), Patri Guijarro (Tây Ban Nha, Barcelona), Amanda Gutierres (Brazil, Palmeiras), Hannah Hampton (Anh, Chelsea), Pernille Harder (Đan Mạch, Bayern), Lindsey Heaps (Mỹ, OL Lyonnes), Chloe Kelly (Anh, Manchester City/Arsenal), Frida Leonhardsen Maanum (Na Uy, Arsenal), Marta (Brazil, Orlando Pride), Clara Mateo (Pháp, Paris FC), Ewa Pajor (Ba Lan, Barcelona), Clàudia Pina (Tây Ban Nha, Barcelona), Alexia Putellas (Tây Ban Nha, Barcelona), Alessia Russo (Anh, Arsenal), Johanna Rytting Kaneryd (Thụy Điển, Chelsea), Caroline Weir (Scotland, Real Madrid), Leah Williamson (Anh, Arsenal).

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 7.

Danh sách đề cử Kopa Trophy của nam

Ayyoub Bouaddi (Pháp, Lille), Pau Cubarsí (Tây Ban Nha, Barcelona), Désiré Doué (Pháp, Paris Saint-Germain), Estêvão (Brazil, Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Tây Ban Nha, Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Anh, Arsenal), Rodrigo Mora (Bồ Đào Nha, Porto), João Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona), Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus).

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele, Mbappe, Pedri, Lewandowski vắng mặt- Ảnh 8.

Lamine Yamal được đề cử hai hạng mục

Danh sách đề cử Kopa Trophy của nữ

Michelle Agyemang (Anh, Brighton), Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid), Wieke Kaptein (Hà Lan, Chelsea), Vicky López (Tây Ban Nha, Barcelona), Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Danh sách đề cử Yashin Trophy nam

Alisson Becker (Brazil, Liverpool), Yassine Bounou (Morocco, Al Hilal), Lucas Chevalier (Pháp, Lille/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Bỉ, Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Ý, Paris Saint-Germain/Man City), Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa), Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid), David Raya (Tây Ban Nha, Arsenal), Matz Sels (Bỉ, Nottingham Forest), Yann Sommer (Thụy Sĩ, Inter)

Danh sách đề cử Yashin Trophy dành cho nữ

Ann-Katrin Berger (Đức, Gotham FC), Cata Coll (Tây Ban Nha, Barcelona), Hannah Hampton (Anh, Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton), Daphne van Domselaar (Hà Lan, Arsenal)

Danh sách đề cử Johan Cruyff Trophy (dành cho HLV nam)

Antonio Conte (Ý, Napoli)

Luis Enrique (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Đức, Barcelona)

Enzo Maresca (Ý, Chelsea)

Arne Slot (Hà Lan, Liverpool)

Danh sách đề cử Johan Cruyff Trophy (dành cho HLV nữ)

Sonia Bompastor (Pháp, Chelsea)

Arthur Elias (Brazil, đội tuyển Brazil)

Justine Madugu (Nigeria, đội tuyển Nigeria)

Renée Slegers (Hà Lan, Arsenal)

Sarina Wiegman (Hà Lan, đội tuyển Anh)

Danh sách đề cử giải thưởng Câu lạc bộ nam

Barcelona (Tây Ban Nha), Botafogo (Brazil), Chelsea (Anh), Liverpool (Anh), Paris Saint-Germain (Pháp)

Danh sách đề cử Giải thưởng Câu lạc bộ nữ

Arsenal (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha), Chelsea (Anh), OL Lyonnes (Pháp), Orlando Pride (Hoa Kỳ)

Đề cử Quả bóng vàng 2025: Sự trỗi dậy của làn sóng trẻ

Đề cử Quả bóng vàng 2025: Sự trỗi dậy của làn sóng trẻ

(NLĐO) – Không Cristiano Ronaldo, không Lionel Messi, ngay cả Rodri cũng không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng năm nay.

Dembele - ứng viên Quả bóng vàng 2025

Màn trình diễn xuất sắc của Ousmane Dembele đã giúp Paris Saint-Germain (PSG) vùi dập Real Madrid 4-0 ở bán kết FIFA Club World Cup rạng sáng 10-7.

Ronaldo "nghi vấn" việc Messi giành 8 Quả bóng vàng

(NLĐO) - Ronaldo đặt nghi vấn về Quả bóng Vàng 2024, cho rằng Vinicius xứng đáng hơn Rodri. Giờ đây, anh tỏ ra nghi ngờ 8 lần đoạt giải của Messi trong quá khứ.

