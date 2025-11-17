HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lê Trung Khoa bị khởi tố

Ninh Cơ

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà.

Ngày 17-11, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Khởi tố Lê Trung Khoa vì Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước - Ảnh 1.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (sinh ngày 23-9-1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trú tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 15-8-1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; thường trú: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày 17-11-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.

chống phá Nhà nước lợi dụng quyền tự do Lê Trung Khoa khởi tố Lê Trung Khoa Truy nã Lê Trung Khoa
