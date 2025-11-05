HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Lê Trung Khoa sẽ bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vinfast

Nguyên Minh

Ông Lê Trung Khoa bị cấm và bị phạt 250.000 euro mỗi lần vi phạm, hoặc bị giam giữ tới 2 năm nếu tái phạm hành vi vu khống "Vingroup/VinFast đưa hối lộ"

Phán quyết trên được Tòa án dân sự thuộc Tòa khu vực Vùng II (Berlin, Cộng hòa liên bang Đức) đưa ra sau phiên xét xử theo thủ tục khẩn cấp vụ việc Vingroup/VinFast kiện ông Lê Trung Khoa về hành vi phỉ báng, vu khống diễn ra tại Berlin (Đức) ngày 4-11.

Ông Lê Trung Khoa sẽ bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vinfast - Ảnh 1.

Toà án dân sự thuộc Tòa khu vực Vùng II (Berlin), nơi diễn ra vụ kiện các cá nhân, tổ chức phỉ báng, vu khống Vingroup/VinFast

Phiên tòa bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 4-11 giờ Đức (khoảng 16 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), xử vụ kiện các cá nhân, tổ chức phỉ báng, vu khống Vingroup/VinFast.

Nguyên đơn là VinFast tại Đức và ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bị đơn là chủ biên thoibao.de - ông Lê Trung Khoa. Theo nội dung khởi kiện khẩn cấp, các nguyên đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Đức đưa ra phán quyết yêu cầu bị đơn chấm dứt các hành vi cũng như các bài viết có nội dung phỉ báng, bôi nhọ.

Nội dung khởi kiện xoay quanh các phát ngôn của ông Lê Trung Khoa, cho rằng Vingroup là mafia và Vingroup/VinFast đã đưa hối lộ cho ông Lê Trung Khoa.

Trước Toà, ông Lê Trung Khoa và luật sư của ông Khoa không thể đưa ra được bất cứ luận điểm hay bằng chứng nào chứng minh cho các phát ngôn trên là đúng sự thật.

Sau khi xem xét kỹ, tòa án Đức đã cấm ông Lê Trung Khoa đăng tải trên trang cá nhân hoặc cho phép đăng tải trên trang tin do ông Khoa chủ biên - các nội dung liên quan đến phát ngôn "VinFast hối lộ nhà báo". Nếu ông Khoa tiếp tục vi phạm sẽ bị phạt hành chính lên đến 250.000 euro/ lần vi phạm, hoặc bị giam giữ thay thế hoặc giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm - nếu tái phạm.

Về cáo buộc Vingroup là tập đoàn mafia - mặc dù nội dung cáo buộc là hết sức hoang đường, không có cơ sở và chính ông Lê Trung Khoa cũng không thể đưa ra các chứng cứ chứng minh - tòa không nhận định ông Khoa có căn cứ nhưng cho rằng đây chỉ là "cảm nhận cá nhân" của ông Lê Trung Khoa.

Về việc này, ông Yannick Hoppe, thuộc công ty luật Brost and Classen, luật sư đại diện Vingroup, cho biết Vingroup không chấp nhận phán quyết này và sẽ tiếp tục kiện kháng cáo tại phiên tòa tiếp theo.

Ông Yannick Hoppe cũng chia sẻ vụ kiện này mới chỉ là bước khởi đầu. Vingroup sẽ tiếp tục đưa ông Lê Trung Khoa ra các cơ quan tố tụng tại Đức để yêu cầu bị đơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đăng tải không căn cứ, mang tính phỉ báng, vu khống, hoàn toàn bịa đặt về Vingroup nói chung cũng như VinFast cũng như cá nhân ông Phạm Nhật Vượng nói riêng.

Vingroup cũng sẽ xem xét và tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước các nội dung tương tự của bị đơn trong tương lai.

"Cho dù có những khó khăn về pháp lý hay cách trở địa lý, kể cả các nỗ lực của bị đơn nhằm bác bỏ thẩm quyền của tòa án, chúng tôi tin rằng các vụ kiện chống phỉ báng như thế này là cần thiết để không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức mà còn vì tôn nghiêm của pháp luật. Các quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí cũng phải được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật" - luật sư đại diện cho Vingroup khẳng định.

Sự kiên quyết đi tới cùng của Vingroup trong việc các vụ kiện phỉ báng đã thể hiện quan điểm đấu tranh không khoan nhượng trước các tin giả, xa hơn là các chiến dịch bôi nhọ có chủ đích, mang tính hệ thống nhắm vào doanh nghiệp Việt, nhất là các doanh nghiệp uy tín có tầm ảnh hưởng, nhằm chủ đích phá hoại, gây hoang mang dư luận.

